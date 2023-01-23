DP’nin koruma polisleri geri çekildi

Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi’nde görev yapan üç koruma polisi, “personel yetersizliği” gerekçe gösterilerek geri çekildi. Emniyet’in kararına tepki gösteren DP Ankara İl Başkanı Delikanlı, “Genel Başkanımız ve yol arkadaşlarının korunmaya ihtiyacı yok” dedi.

T24’ün haberine göre, “Memleketin yanında, milletiyle bütünleşmiş, vatandaşıyla iç içe bir siyasi partiyiz” ifadesini kullanan Delikanlı, şunları söyledi: “İktidar, bir yandan kutuplaştıran dil kullanıyor bir yandan da muhalifleri hedef gösteriyor. Çekineceğimizi, korkacağımızı zannediyorlarsa bizim kapımız sonuna kadar açık. Bu şekilde bir şeylere zemin hazırlanıyorsa bu bir güvenlik zafiyetidir. Sloganımızı çaldınız, yetmedi şimdi de koruma polislerini çekerek bizi hedef mi gösteriyorsunuz? Kendilerine güveniyorlarsa onlar AK Parti rozetini taksın, biz de Demokrat Parti rozetimizi takalım sokaklarda gezelim. Kim rahatça gezecek görelim. İktidarı, kutuplaştıran dilden ve bizleri hedef göstermekten vazgeçmeye çağırıyoruz.”

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