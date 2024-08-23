Dr. Sadullah Nutku’yu rahmetle andık

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN DOKTORU VE TALEBESİ DR. SADULLAH NUTKU'YU VEFAT YIL DÖNÜMÜNDE RAHMETLE ANIYORUZ.

Nihat Orhan - İstanbul

Aslen Trabzon’un Of ilçesinde mukîm bir ailenin en küçük çocuğu olan Sadullah Nutku, Osmanlı Ordusu’nda deniz subayı olan babası binbaşı Süleyman Nutku Beyin sürgünde olması sebebiyle 1908 yılında Preveze’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini Üsküdar’da tamamlayan Nutku, babasının da teşviki ile Askerî Tıbbiye’ye girdi. Başarılı bir tahsil hayatını müteakip tıbbiyeyi bitirdi ve kıt’a doktoru olarak askerî birliklerde vazife yapmaya başladı. Bediüzzaman Said Nursî’yi tanıdıktan sonra Risâle-i Nur’a hizmeti hayat meşguliyeti hâline getirdi.

55 yaşında hafız oldu

Nurculuk propagandası yaptığı iddiasıyla hapishaneye atıldı. Üç senede Kur’ân’ı hıfzederek 55 yaşında hafız oldu. Hapishaneden tahliye edildikten sonra Zübeyir Gündüzalp’in çevresinde teşekkül eden hizmet kadrosu içinde yer aldı. İttihad ve Yeni Asya gazetelerinde ‘Hekim Gözüyle’ köşesinde yazı yazdı. Dr. Sadullah Nutku, Fatih’de geçirdiği bir trafik kazasından sonra 5 gün komada kalmış ve 23 Ağustos 1972 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Nutku’nun kabri Eyüp Sultan Mezarlığı’ndadır. Bu vesileyle rahmetle anıyoruz.