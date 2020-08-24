Dr. Sadullah Nutku’yu rahmetle yâd ediyoruz

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN DOKTORU VE TALEBESİ DR. SADULLAH NUTKU’YU VEFAT YIL DÖNÜMÜNDE RAHMETLE YÂD EDİYORUZ.

Aslen Trabzon’un Of ilçesinde mukîm bir ailenin en küçük çocuğu olan Sadullah Nutku, Osmanlı Ordusu’nda deniz subayı olan babası binbaşı Süleyman Nutku Beyin sürgünde olması sebebiyle 1908 yılında Preveze’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini Üsküdar’da tamamlayan Nutku, babasının da teşviki ile Askerî Tıbbiye’ye girdi. Başarılı bir tahsil hayatını müteakip tıbbiyeyi bitirdi ve kıt’a doktoru olarak askerî birliklerde vazife yapmaya başladı. Bediüzzaman Said Nursî’yi tanıdıktan sonra Risâle-i Nur’a hizmeti hayat meşguliyeti hâline getirdi. Dr. Sadullah Nutku Ağabey, tıp doktoru olmakla birlikte Risale-i Nur hizmetinin en ileri gelen hâdimlerindendir.

Muvaffak olmuş bİr kumandan

26 Ağustos 1972 tarihli Yeni Asya gazetesinde Av. Bekir Berk’in kaleme aldığı yazısında şöyle geçiyor: “Nefsini yenmiş insan. Cihad-ı ekberi de muvaffak olmuş bir kumandan. Hizmetleriyle Sadullah Bey herkes için vardı da sadece kendisi için yoktu. Kimseye eza ve ıztırap vermemiş bir insandı. Sadullah Bey, bana göre dalga tutmayan koylar gibidir. Sadullah Bey sanki ayakları dünyada olduğu halde Cennette yaşayan bir kimse idi. Gözlerimin içine baktığı zaman ruhum ve kalbim yıkanırdı. Ellerimi tutunca sanki günahlarım dökülür, akar giderdi. Beni bağrına bastığı zaman ise sanki ayıplarımdan sıyrılırdım.” Nurculuk propagandası yaptığı iddiasıyla hapishaneye atıldı. Üç senede Kur’ân’ı hıfzederek 55 yaşında hafız oldu. Hapishaneden tahliye edildikten sonra Zübeyir Gündüzalp’in çevresinde teşekkül eden hizmet kadrosu içinde yer aldı. İttihad ve Yeni Asya gazetelerinde ‘Hekim Gözüyle’ köşesinde yazı yazdı. Dr. Sadullah Nutku, Fatih’de geçirdiği bir trafik kazasından sonra 5 gün komada kalmış ve 23 Ağustos 1972 tari- hinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Nutku’nun kabristanı Eyüp Sultan Mezarlığı’ndadır. Bu vesileyle rahmetle anıyoruz.

İstanbul – Yeni Asya