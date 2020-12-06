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7 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

DSÖ: Veriler bizimle paylaşılmadı

06 Aralık 2020, Pazar 17:00
DSÖ TÜRKİYE OFİSİNDEN DR. İRSHAD ALİ SHAİKH, TÜRKİYE’DEKİ COVİD-19 VERİLERİNDEN HABERDAR OLMADIKLARINI AÇIKLAYARAK, SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN “ÇÖKÜŞ YAŞANABİLİR” UYARISINDA BULUNDU.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ülke ve Avrupa Merkez İnsani ve Sağlık Âcil Durumlarına Hazırlıklılık Ofisi Geçiçi Başkanı Dr. Irshad Ali Shaikh, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Halkımızla ilk olarak paylaşmadıklarımızı DSÖ ile paylaşmıyoruz” dediğini hatırlatarak “Biz bu verilerin farkında değildik” dedi. Shaikh, tüm dünyada semptom göstermeyenlerin “sessizce virüsün yayılmasına neden olduğuna” vurgu yaptı. DSÖ’nün her ülkeden semptom göstersin göstermesin pozitif çıkan herkesin rapor edilmesini istediğini vurgulayan Shaikh, “Türkiye için asemptomatik kişi sayılarının paylaşılması rahatlatıcı, çünkü gerçekten salgının yayılımını engellemekte önemli” açıklamasında bulundu.

ENDİŞE VERİCİ SEVİYEDE YÜKSEK SAYILAR

Shaİkh “Türkiye’deki durumun da diğer ülkeler gibi” olduğunu belirterek “Endişe verici seviyede yüksek sayılarla karşı karşıyayız” dedi. DW’deki habere göre Shaikh, “daha fazla test yapmanın sadece pozitif vak’aları değil, aynı zamanda yüksek oranda salgını yayma riski olanların ortaya çıkmasını” da sağladığına vurgu yaptı. Türkiye’deki sağlık sistemi üzerinde gün geçtikçe artan yüke de değinen Shaikh, “Her ne kadar Türkiye’deki hastanelerde durum diğer ülkeler, Avrupa ya da Amerika’daki kadar kötü durumda olmasa da, bu şekilde devam ederse o zaman biz de, sağlık sisteminin, hastane sisteminin çöküşünü yaşayabiliriz” dedi. Hem Sağlık Bakanlığı hem de uzmanlar, vak’a artışlarıyla birlikte hastanelerdeki doluluk oranlarının da alarm verici seviyelere ulaştığını belirtiyor.

 

 

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