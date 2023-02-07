DUA VE DAYANIŞMA VAKTİ

Milletçe maruz kaldığımız deprem felâketi sebebiyle geçmiş olsun diyor, vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bu tür musibetlerde vefat edenlerin manevî şehit sayılacağına, mallarının da sadaka hükmüne geçeceğine inancımız tamdır. Masumlar hürmetine Cenab-ı Hak’tan bizleri her türlü afet ve felâketten hıfz ve himaye etmesini niyaz ediyoruz.

Büyüklüğünü tahmin etmekte zorlandığımız, yüz yılımızın en büyük afeti karşısında, devletimizden tüm imkânlarını seferber ederek mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını acilen sarmasını bekliyoruz. Aldığımız bilgilere göre deprem bölgesindeki kayıplar ve hasar tahminlerin üzerindedir.

Yönetim Kurulu olarak bölge illerindeki kardeşlerimizle irtibat, ihtiyaçlarının tesbiti ve temini için teyakkuz halindeyiz. Birkaç gün içerisinde inşallah ihtiyaçlar netleşecektir.

Bölgedeki okuyucularımızın ve halkımızın acil ihtiyaçlarını görmek adına yapılan başvuruları not ediyor, kardeşlerimizin barınma, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yasal prosedürler çerçevesinde çalışmalar yürütüyoruz.

Yaşanılan bu umumî felâket karşısında okuyucularımızın maddî-manevî dayanışması da takdire şayandır. 1999 Marmara depreminde yaraları nasıl tesanüd ve uhuvvet içinde sardıysak, inşallah bu musibeti de aynı şekilde bertaraf edeceğiz.

Aynî ve nakdî yardımda bulunmak isteyen okuyucularımızın il temsilcilerimiz vasıtasıyla Yönetim Kurulumuz ve Yeni Asya Vakfı Mütevelli heyetimizle irtibata geçmelerini istirham ederiz.

Binler selâm ve dua ile

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu ve

Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Adına

İzzet ATİK