DUA VE DAYANIŞMA ZAMANI - 100 YILIN EN BÜYÜK İKİNCİ DEPREMİ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Korkunç sarsıntı birçok şehirde hissedildi. 10 şehre bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.

Deprem bölgelerinde vefat sayısı 2379'a yükseldi, 14483 yaralı var ve 7840 kişi sağ kurtarıldı

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Depremle uyanan Türkiye

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada "912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır. 2 bin 818 bina yıkılmıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve AB'nin yanı sıra 45 ülkeden yardım teklifi geldiğini duyurdu. Bölgede gerçekleşen 66 artçı sarsıntının 3’ü 6 ve üzerinde en büyüğü 6.6 büyüklüğünde. 8’i ise 5 ve üzeri büyüklüğünde. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşlar var.

Dördüncü seviyede alarm verildi

İçişleri Bakanı Soylu, artçıların yaşandığını belirtirken, “Şu ana kadar 6’nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz” dedi. Soylu, “Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır” dedi. Deprem bölgesine gidecek araçlara trafiğe çıkmamaları için çağrı yapıldı. Ayrıca, iletişimdeki yoğunluk nedeniyle deprim bölgesi dışında cep telefonlarının kullanılmaması istendi.

Telefon hatları açılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş’taki deprem nedeniyle tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açılacağı ve internet hizmeti sağlayacağı kaydedildi.

Son yılların en büyük depremi

Yabancı ajanslar sarsıntıyı “bölgede son yılların en büyük depremi” olarak tanımladı. kadar hissedildi. Son 100 yılda Türkiye’nin yaşadığı en büyük üçüncü deprem, Kahramanmaraş Pazarcık’ta yaşandı. Kahramanmaraş’ta gerçekleşen deprem Türkiye tarihindeki en büyük 2’inci deprem. AFAD’a göre 7.7 olarak belirlendi ve birçok çevre ilden hissedildi. 27 Aralık 1939 Erzincan Depremi 7.9, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi 7.7, 24 Kasım 1976 Çaldıran Depremi 7,5 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi 7.4, 23 Ekim 2011 Van Depremi 7.2, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi 7.2, 24 Ocak 2020 Elâzığ Depremi 6.6, 30 Ekim 2020 İzmir Seferihisar Depremi 6,6, 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi 6,4.

Haber Merkezi