"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

DUA VE DAYANIŞMA ZAMANI - 100 YILIN EN BÜYÜK İKİNCİ DEPREMİ

07 Şubat 2023, Salı 00:15
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Korkunç sarsıntı birçok şehirde hissedildi. 10 şehre bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.

Deprem bölgelerinde vefat sayısı 2379'a yükseldi, 14483 yaralı var ve 7840 kişi sağ kurtarıldı
Kızılay: Kan bağışı günlere yayılmalı, kan uzun süre saklanamaz
Tüm Türkiye'de eğitim öğretime 13 Şubat'a kadar ara verildi
Depremle uyanan Türkiye

Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada "912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır. 2 bin 818 bina yıkılmıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve AB'nin yanı sıra 45 ülkeden yardım teklifi geldiğini duyurdu. Bölgede gerçekleşen 66 artçı sarsıntının 3’ü 6 ve üzerinde en büyüğü 6.6 büyüklüğünde. 8’i ise 5 ve üzeri büyüklüğünde. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’ı da sarstı. Bütün kentlerde yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşlar var. 

Dördüncü seviyede alarm verildi

İçişleri Bakanı Soylu, artçıların yaşandığını belirtirken, “Şu ana kadar 6’nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz” dedi. Soylu, “Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır” dedi. Deprem bölgesine gidecek araçlara trafiğe çıkmamaları için çağrı yapıldı. Ayrıca, iletişimdeki yoğunluk nedeniyle deprim bölgesi dışında cep telefonlarının kullanılmaması istendi. 

Telefon hatları açılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş’taki deprem nedeniyle tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açılacağı ve internet hizmeti sağlayacağı kaydedildi.

Son yılların en büyük depremi

Yabancı ajanslar sarsıntıyı “bölgede son yılların en büyük depremi” olarak tanımladı. kadar hissedildi. Son 100 yılda Türkiye’nin yaşadığı en büyük üçüncü deprem, Kahramanmaraş Pazarcık’ta yaşandı. Kahramanmaraş’ta gerçekleşen deprem Türkiye tarihindeki en büyük 2’inci deprem. AFAD’a göre 7.7 olarak belirlendi ve birçok çevre ilden hissedildi. 27 Aralık 1939 Erzincan Depremi 7.9, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi 7.7,  24 Kasım 1976 Çaldıran Depremi 7,5  17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi 7.4, 23 Ekim 2011 Van Depremi 7.2, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi 7.2, 24 Ocak 2020 Elâzığ Depremi 6.6, 30 Ekim 2020 İzmir Seferihisar Depremi 6,6, 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi 6,4.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Deprem bölgelerinde vefat sayısı 2379'a yükseldi, 14483 yaralı var ve 7840 kişi sağ kurtarıldı

    DUA VE DAYANIŞMA ZAMANI - 100 YILIN EN BÜYÜK İKİNCİ DEPREMİ

    Uyardık, dinletemedik

    Milletimize dua ediyoruz

    İslamiyet’i seçenler için 4 dilde rehber hazırlandı

    Katarakt her yaşın hastalığı

    Ağrı vücudumuzda bir ikaz lambası gibidir

    Büyük ruhlu minik Lina'dan duygulandıran bir not...

    Dünyadan destek mesajları

    Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Türkiye'de

    Tüm Türkiye'de eğitim öğretime 13 Şubat'a kadar ara verildi

    Kızılay: Kan bağışı günlere yayılmalı, kan uzun süre saklanamaz

    Spor dünyasından art arda yardım kampanyası çağrısı

    İskenderun'da deprem sebebiyle devrilen konteynerlerde yangın çıktı

    Dayanışma içinde yaralarımızı saracağız

    'Malatya'da kesinleşmiş 88 vefatımız var'

    AFAD, depremin büyüklüğünü 7,7 olarak revize etti

    Bakan Özer: Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da eğitim öğretime 2 hafta ara verildi

    47 kişi enkaz altından kurtarıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Deprem bölgelerinde vefat sayısı 2379'a yükseldi, 14483 yaralı var ve 7840 kişi sağ kurtarıldı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine afetlerle imtihan ediliyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Küre-i arz emir tahtında depreniyor
    Ahmet BATTAL

    Dindara cepheden vuran dindara
    Faruk ÇAKIR

    Depremle uyanan Türkiye
    Cevher İLHAN

    Deprem felâketi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ağrı vücudumuzda bir ikaz lambası gibidir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Son Haçlı Seferi Komutanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.