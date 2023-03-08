Duadan başka bir şeyim yok

Hatay’da yaşayan depremzede Halil İbrahim Masaracıoğlu, annesi ve eşini kaybettiği enkazların önünde, Berat Kandili’nde dua etti.

Annesini ve eşini depremde kaybettiğini belirten Masaracıoğlu, şöyle devam etti: “Burası yerle bir oldu. Annemi ve eşimi kaybettim, yalnız kaldım. Kurban olduğum Allah inşallah bir daha da böyle felaketi yaşatmaz . Onun için ellerimi açtığım her gün dua ediyorum. Milletime, vatanıma zarar ziyan gelmesin. Öksüz kalanlara da Allah sabırlar versin. Enkaz altından çıkanlara Allah şifa versin. Yerlerini kaybetmişlere Allah yardım etsin. Yani ne diyeyim duamdan başka bir şeyim yok.” AA

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