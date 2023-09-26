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26 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Dualar barış ve huzur için

26 Eylül 2023, Salı 17:19
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mevlid Kandili’ni kutladı.

Akşener şunları söyledi: “Mevlid Kandili’mizde milletimizin dilinden dökülen her bir duayı Rabbim kabul eylesin. Gönüllerimizde ferahlık, sofralarımızda bereket, memleketimizin dört bir yanında huzur daim olsun. Kandilimiz mübarek olsun...” Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mevlid Kandili’ni şu sözlerle kutladı: “Alemlere rahmet, insanlığa rehber olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyayı teşrifinin yıl dönümü; Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Yüreklere hak, adalet ve merhamet aşılayan Sevgili Peygamberimizi hasretle andığımız bu mübarek günde tüm ibadet ve dualarımız kabul olsun” DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mevlid Kandili’ni şu sözlerle kutladı: “İslam aleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor, bu gece vesilesiyle tüm insanlığa barış ve huzur diliyorum.”

İstanbul - Seyhan Şentürk

 

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