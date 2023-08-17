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17 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Dualarla hatırlandılar...

17 Ağustos 2023, Perşembe 14:03
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için çeşitli illerde anma programları gerçekleştirildi.

İstanbul Avcılar'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde vefat edenler için anma programı düzenlendi.

Marmara Caddesi'ndeki etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, depreme karşı gerekli yasal düzenlemelerin tolerans gösterilmeden yapılması gerektiğini söyledi.

Halisçelik, "Bilim insanlarımız Marmara bölgesinde ciddi bir deprem beklediklerini özellikle son 1 yıldır daha fazla dillendirmeye başladılar. Bu bağlamda tespit edilen tüm riskli binaların bir an önce yıkılarak yerlerine depreme dayanıklı binaların yapılması gerekmektedir. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir." dedi.

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonunda depremde vefat edenler için dua edildi.

Etkinliğe, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, bazı kurum müdürleri, arama kurtarma görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 24. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, depremin yaşandığı saat olan 03.02'de depremde vefat edenler için dua edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere, aradan geçen 24 yıla rağmen yaşanan acıların halen canlı ve diri olduğunu söyledi.

"Deprem sonrası günümüzde geleceğe umutla bakan bir Gölcük var" diyen Sezer, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentimiz de yeniden eski güzel günlerine kavuşacaklar. Geriye bir tek depremde hayatını kaybeden yakınları gelmeyecek. Yapmamız gereken mevzuata uygun, sağlam ve zemine uygun binalar yapmak. Deprem değil sağlam olmayan binaların insanların hayatını kaybetmelerine sebep olduğunu aklımızdan çıkartmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Yalova

Deprem Anıtı'nda stantların gezilmesiyle başlayan program, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş"ü ile devam etti.

Depremde vefat edenlerin isimleri yazılı mermer blokların bulunduğu anıta karanfil bırakan katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi ve salonları gezdi.

Sinevizyon gösterisinin sunulduğu program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan Mevlid-i Şerif'in ardından deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son buldu.

Alanda kurulan stantlarda Yalova Belediyesi tarafından vatandaşlara çorba ve helva ikramı yapıldı.

 

AA

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