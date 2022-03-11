ERDOĞAN DAHA ÖNCEKİ BEYANLARINDA “ÇOCUK KATİLİ VE TERÖR DEVLETİ” DİYE SUÇLADIĞI İSRAİL’İN CUMHURBAŞKANINI ANKARA’DA “ENERJİ VE GÜVENLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ” DİYE AĞIRLADI.

“KUDUS’Ü ONA TERK ETMEYİZ”

“İsrail bir terör devletidir,” “Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lâzım” ve “Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz” sözleri, Erdoğan’ın İsrail’le ilgili geçmiş beyanlarından sadece birkaçı.

“HER KONUDA ANLAŞAMAYIZ”

Erdoğan’ın “4 sondaj, 2 sismik gemimizle, birlikte çalışabiliriz” dediği Herzog, “Sıcak karşılama için minnettarım” diye başladığı konuşmasında “Her konuda anlaşamayacağımız konusunda peşinen anlaşmak zorundayız” dedi.

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Dün: Çocuk katili terör devleti - Bugün: İşbirliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İsrail karşıtı ve anti-semitist açıklamalarında “Kudüs’ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz” derken, bugün “Enerji ve enerji güvenliği alanlarında yürütülecek projelerde iş birliğine hazırız” ifadesini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la görüşmesinde ‘Antisemitizmin bir insanlık suçu olduğunu bir kez daha tekrarladım’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çok sayıda Yahudi ve İsrail karşıtı konuşması var. Daha önce ‘İsrail bir terör devletidir’, ‘Ne kaçıyorsun ulan İsrail dölü’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrailli mevkidaşının ziyareti sonrası yaptığı açıklamada ‘antisemitizm’ vurgusu dikkat çekti. artıgerçek’in haberine göre, İsrail ile Türkiye arasında yaşanan gerilimlerin ardından yeni normalleşme süreci başlıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Ankara ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte ortak açıklama yapıldı.

İki ülke arasında yeni dönüm noktası olacağını düşünen Herzog, Erdoğan’a minnettar olduğunu söyledi. Erdoğan da “Filistin meselesi ile Kudüs’e olan hassasiyetleri açıkladı, ardından “Antisemitizmin bir insanlık suçu olduğu yönelik yaklaşımlarımızı bir kez daha tekrarladım.” dedi. Antisemitizm vurgusu, Erdoğan’a ‘Yahudi’ demenin suç sayıldığı ve İsrail’e karşı söylenen sert açıklamaları hatırlattı.

Ne mesaj verdiler?

Erdoğan ve Herzog görüşmesinin ardından ortak basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un “tarihi” ziyaretinin “Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına” inandığını söyledi. Erdoğan, “Müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasî diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır” ifadelerini kullandı. “Amacımız ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin temellerini atmaktır” diyen Herzog, “İsrail ve Türkiye, sizin de dediğiniz gibi, hepimizin ‘ev’ dediğimiz bu bölgede dramatik etkisi olan birçok alanda işbirliği yapabilir ve yapmalıdır. Bizimki gibi zengin geçmişi olan bir ilişkide bu durum doğaldır. Ancak fikir ayrılıklarımızı karşılıklı saygı ve iyi niyetle, birlikte geliştireceğimiz uygun mekanizma ve kurumlarla, ortak bir geleceğe bakış açımızla çözmeyi amaçlayacağız” dedi.

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‘İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR’

Erdoğan başbakanlık görevini sürdürürken Muğla’nın Soma ilçesinde meydana gelen büyük maden kazası sonrası bir ziyaret gerçekleştirdi. Kente gelen Erdoğan, kendisine yönelik protestolar sırasında bir gence yumruk atarak ‘Ne kaçıyorsun ulan İsrail dölü’ dedi.

İşte Erdoğan’ın İsrail karşıtı ve anti-semitist açıklamalarından bir kısmı şöyle: - Ne kaçıyorsun ulan İsrail dölü - İsrail devlet terörü estirmektedir, İsrail, bir terör devletidir - İsrail bu alçaklığı durdurmalı - Netenyahu sen bir teröristsin - Kudüs’ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz - İsrail bayramda da sivil, çocuk, kadın demeden; okul, hastane, cami demeden Gazze’ye ölüm yağdırmaya devam etti - Neresi ulan bu İsrail - Gençler, bu terör devleti İsrail’i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği bu terör devleti İsrail’in ne olduğudur”