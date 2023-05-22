Dünümüzü çalanlara yarınımızı çaldırmayalım

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi için Antalya ve Muğla’nın ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İktidarın kazanmak adına milletin egemenlik hakkını yabancılara kullandırdığını ifade eden Uysal, “Merak etmeyin bitecek! 13 Cumhurbaşkanımızla birlikte bu ülkenin tapusuna birilerini ortak etme, ülkemizin onurlu vatandaşlığını ‘satma’ devrini bitireceğiz. Bu seçim kadınların seçimidir, bu seçim gençlerin seçimidir! Çünkü dünü, bugünleri çalınan onlar. Bizim derdimizse dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırmamak! 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte gençlerimizin, kadınların çalınan dünlerinin hesabı soracağız, yarınları çaldırmayacağız. Türkiye’yi huzurlu, güvenli, refah dolu yarınlara taşıyabilmenin yolu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapmaktan geçer” şeklinde konuştu. Ankara - Adnan Solmaz AA

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