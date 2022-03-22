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22 MART 2022 SALI - YIL: 53

Dünün mazlumları, bugünün zalimleri

22 Mart 2022, Salı
ADANA’DA ADETA “LİNÇ EYLEMİ”NE DÖNÜŞEN ORANTISIZ POLİS ŞİDDETİNE TEPKİLER DEVAM EDİYOR: BU UTANÇ MANZARALARININ MUTLAKA HESABI SORULMALI.

MAZUR GÖRÜLEMEZ, UTANÇ VERİCİ

Prof. Dr. Adem Sözüer: “Silah yok, direniş yok, bu öfkeli şiddet neden? Bu gayri insanî muamele hiçbir şekilde mazur görülemez.” Prof. Dr. Hüseyin Hatemi: “Polisin savunmasız bir kadına böylesine vurması acı ve utanç verici.”

HAK ARAYANLAR, HAKSIZLIK YAPIYOR

Karamollaoğlu:  “Bir dönemin hak arayanlarıydınız, bu dönemin haksızlık edenleri oldunuz.” Nihal Olçok: “Bu fotoğraftan bir gün çok utanacaksın.” Özgür-Der Bşk Kaya: “Bu utancı yaşatanlardan hesap sorulmalı.”

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Dünün mazlumları, bugünün zalimleri

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Adana’da polisin Furkan Vakfı üyelerine yönelik sert müdahalesi sebebiyle AKP iktidarını eleştirerek, “Bir dönemin mazlumlarıydınız, bu dönemin zalimleri oldunuz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, polisin Furkan Vakfı üyelerine yönelik sert müdahalesi nedeniyle AKP iktidarını eleştirerek, “Bir dönemin hak arayanlarıydınız, bu dönemin haksızlık edenleri oldunuz. Bir dönemin mazlumlarıydınız, bu dönemin zalimleri oldunuz” dedi.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisin önceki gün Adana’da eylem yapan Furkan Vakfı üyelerine yönelik sert müdahalesini eleştirdi. Karamollaoğlu, açıklamasında, “Şaşkınlık, daha doğrusu şok içindeyiz. Ne oldu size anlamakta zorluk çekiyoruz. Bir dönemin hak arayanlarıydınız, bu dönemin haksızlık edenleri oldunuz. Bir dönemin mazlumlarıydınız, bu dönemin zalimleri oldunuz” dedi. Karamollaoğlu, ayrıca, “Kameralar önünde yapılan bu müdahaleleri gördükten sonra gözaltında yaşananları düşünmek bile istemiyoruz” dedi.

Adana / Ankara - anka

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Tepkiler büyüyor

Konuyla ilgili çeşitli kesimlerden tepkiler yükseldi. Ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Silah yok, direniş yok polis memurlarının bu öfkeli şiddeti neden. Bu gayri insani muamele hiç bir şekilde mazur görülemez. Sebepler: Etkin şekilde soruşturma, kovuşturma ve cezalandırma yapılmıyor. Yetkili siyasal makamlar gereğini yapmıyor,sorumluluk üstlenmiyor ve hoş görüyor” derken, yine, hukukçu Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, “Meşru müdafaa durumu yoksa bir polisin savunmasız bir kadına böylesine vurması acı ve utanç verici!” değerlendirmesinde bulundu.

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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: GEREKLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polisin önceki gün Adana’da eylem yapan Furkan Vakfı üyelerine yönelik sert müdahalesine ilişkin, “Bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliği’mizce gerekli soruşturma başlatılmıştır” dedi.

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37 memur yaralanmış!

Adana Valiliği, Furkan Vakfı’nın gerçekleştirdiği eylemde polisin vakıf üyelerine sert müdahalesine ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, vakıf üyelerinin eyleminin ‘yasa dışı’ uyarısını dikkate almadığı, polise direndiği ve saldırdığı; bunun sonucunda ise 37 polis memurunun çeşitli yerlerinden yaralandığı kaydedildi. İşkence görüntülerine ilişkin ise 2 polisle ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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Sorumlular hesap vermeli

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Adana’da Furkan Vakfı üyelerine yapılan feci muamaleye karşı bir açıklama yaptı.

Kaya, “Adana hadisesi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açılacağının ifade edilmesi yerinde bir davranış olmuştur. Hiç vakit kaybetmeden ve kimseye ayrıcalık tanınmadan, hiçbir isim kollanmadan yaşatılan bu dehşet manzarasının sorumlularından hesap sorulmalıdır” dei. Kaya, Adana’da önceki gün yaşanan hadiseler ve bazı emniyet mensuplarının sergilediği tutum Türkiye’nin bir hukuk devleti mi, yoksa polis devleti mi olduğuna dair tartışmaların, şüphelerin tazelenmesine neden olduğuna dikkat çektiği açıklamasında, “Furkan Vakfı mensuplarının protesto eylemine yönelik polisin müdahale biçimi ve bu esnada kimi protestoculara karşı uygulanan şiddet hukukun gerekliliğine inanan ve vicdan sahibi herkesi derinden sarsmıştır. Bir köşede sıkıştırılmış insanların acımasızca coplanması, aralarına aldıkları savunmasız eylemcileri polislerin linç edercesine dövmeleri, kadınların dahi coplu, sopalı, yumruklu saldırıların hedefi olması… tüm bunlar tek kelimeyle utanç manzaralarıdır. Bu ülkeye ve halka bu utancı yaşatanlardan ise hiç vakit kaybetmeden hesap sorulmalıdır” ifadelerini de kullandı.

Musa Aydın - İstanbul

 

 

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