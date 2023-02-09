Dünya genelinden yardıma koştular

Farklı bölgelerden çok sayıda ülke Türkiye'ye arama kurtarma ekibi konusunda destek yolladı.

Dünyadan taziye ve destek mesajları yağdı

Afrika'dan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları gelmeye devam ediyor

Dünyadan destek mesajları

6 Şubat 2023 sabahı Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, 10 ilde binlerce insan hayatını kaybederken, çok sayıda insan da yaralandı.

Yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma faaliyetleri sürerken, ekipler hayatta kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor.

Dünya genelinde çok sayıda ülke de Türkiye'ye arama kurtarma ekibi konusunda destek yolladı.

Azerbaycan ve İsrail'den gelen arama kurtarma ekipleri dün çalışmalara katılmıştı. Avrupa, Asya, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika'dan birçok ülke arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye gönderiyor.

Japonya

Japonya'nın gönderdiği 18 kişilik Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi, Adana'ya ulaştı. Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi, Adana'ya ulaştıktan sonra deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek için harekete geçti. Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İnsani perspektif ve Türkiye ile dostane ilişkiler dikkate alınarak Japonya, acil insani yardım sağlama kararı almıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Fransa

Fransa, Türkiye'ye 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibi gönderdi. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Fransa İçişleri Bakanlığına bağlı 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin Türkiye’ye gönderildiğini belirtti. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yardım ekibiyle birlikte 10 arama kurtarma köpeğinin de gönderildiği ifade edildi.

Pakistan

Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatıyla Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 50 kişilik arama kurtarma ekibi ve 25 ton yardım malzemesi, Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçakla Türkiye’ye ulaştı. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada ise silahlı kuvvetlere ait C-130 nakliye uçağının Adana’ya doğru yola çıktığı belirtildi. Açıklamada, uçakta eğitimli köpek ve gerekli ekipmanlara sahip arama kurtarma ekibi, doktor, hemşire, teknisyenlerden oluşan tıbbi yardım ekibi, 30 yataklı mobil hastane ve çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı aktarıldı. Aralarında kışlık çadır, battaniye ve diğer ürünlerin bulunduğu 7 tonluk yardım malzemesi, C-130 uçağıyla Lahor'dan İstanbul'a ulaştırıldı.

Kırgızistan

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 63 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye gönderildi. Arama kurtarma görevlilerinin yanı sıra sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan ekibin beraberinde iki özel eğitimli köpeğin de bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığının, yakın zamanda Türkiye'ye insani yardım göndermek için hazırlık yaptığı belirtildi.

ABD

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power, Türkiye'de meydana gelen depremlerde enkaz altında kalanlara yardım etmek üzere iki ayrı itfaiye birimine ait personeli, Afet Yardım Müdahale Ekibi (DART) olarak görevlendirdiklerini açıkladı. Power, yazılı açıklamasında, "Türkiye ve Suriye'yi vuran deprem haberiyle yıkıldım. Bu, yaklaşık bir asırdır bölgede yaşanan en kötü depremdi. Binlerce insan şimdiden hayatını kaybetti ve çok daha fazlası enkaz altında kaldı. İyi dileklerim, mülteciler ve ev sahibi toplumlar da dahil olmak üzere, çoğu zaten Suriye'deki savaştan kaynaklanan acımasız kayıplarla boğuşan kurbanlar ve aileleriyle birlikte" ifadelerine yer verdi. USAID yöneticisi, "deprem bölgesinde yardım çabalarına başlamak için Türk makamlarının yanı sıra sahadaki ortaklar ve ajanslarla yakın koordinasyon içinde çalışacak bir afet müdahale ekibinin belirlenerek göreve hazır hale getirildiğini" belirtti.

Katar

Katar haber ajansına göre, Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye bir hava köprüsü kurulması talimatı verdi. Hava köprüsüyle ilk olarak Uluslararası Katar Arama ve Kurtarma Grubundan bir ekip gelecek. Bir meydan hastanesi, insani yardımlar ve kış şartlarıyla mücadele malzemeleri ve çadırlar getirilecek.

İsrail

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ofisinden yapılan açıklamada, Bakan'ın İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Türkiye'deki depremzedelere yardım faaliyetlerini görüştüğü ve ihtiyaç halinde bir sahra hastanesi kurulmasını onayladığı kaydedildi.

Cezayir

Cezayir devlet radyosuna göre, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderilmesi talimatıyla Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından bir ekip Türkiye'ye gönderilecek. Yerel basında arama kurtarma ekibinin 89 kişiden ulaşacağı bilgisi yer aldı.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Şukri, görüşmede, Mısır'ın Türkiye'ye acil insani yardım gönderme kararı aldığını bildirdi.

İran

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran Kızılayı arama, kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye hareket edeceğini iletti. Öte yandan İran Kızılayı da 6 timden oluşan arama, kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlandığını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için acil yardım desteğinin yanı sıra, arama kurtarma ekibi ve meydan hastanesi kurulması yönünde talimat verdi.

Kuveyt

Kuveyt haber ajansı Kuna'nın verdiği bilgiye göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatıyla, Türkiye'ye depremle mücadele için yardım malzemeleri ve tıbbi ekipler için benzeri bir hava köprüsü kurulacak.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın iki kardeş ülke Türkiye ve Suriye'deki kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak üzere yardımların gönderilmesi emri verdiğini duyurdu.

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kays Said'in Türkiye ve Suriye'ye acil yardım yapılması ve talimatı verdiğini duyurdu. Said, askeri uçakların, iki kardeş ülkeye bu yardımların ulaştırılması için askeri uçakların hareket edeceğini belirtti.

Filistin

Başbakanlığın yazılı açıklamasına göre, Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin kurtarılması çalışmalarına katılacak bir ekibin gönderilmesi konusunda Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan talimat verildiğini kaydetti.

Irak

Irak resmi haber ajansı (INA), Irak Kızılayının Türkiye'deki enkaz çalışmalarına katılmak üzere bir ekip göndereceğini, ayrıca Suriye'ye 60 tonluk insani yardım ve tıbbi malzeme ulaştıracağını duyurdu.

Bahreyn

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Kraliyet İnsani Çalışmalar Kurumuna Türkiye ve Suriye için gerekli olan acil insani yardımların yapılması emrini verdi.

Lübnan

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, yaptığı basın açıklamasında, Bakanlar Kurulunda Türkiye'deki depremlerin de gündeme geldiğini, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 72 kişilik bir ekip göndereceklerini söyledi.

Libya

Ulusal Birlik Hükümeti Twitter hebasından yapılan paylaşıma göre, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgelerine teknisyenlerden oluşan 55 kişilik bir ekip gönderme talimatı verdi.

Meksika

Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi. Meksika Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Genel Müdürü Bernardo Aguilar Calvo, havaalanındaki açıklamasında, "Türkiye'deki kardeşlerimize yardım etmek amacıyla Savunma Bakanlığına bağlı 93 eleman, Deniz Kuvvetlerinden 37 kişi, Kızılhaç personelinden 15 kişi Meksika Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla hareket etmek üzereyiz. Amaç, mümkün olan en yüksek sayıda insanı canlı olarak kurtarmaya çalışmaktır" ifadelerine yer verdi.

El Salvador

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele de Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu. Twitter hesabından Türkçe paylaşımda bulunan Bukele, "Yıkıcı iki depremden zarar gören Türk halkı için dua etmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

(Ajanslar/ AA)