Dünya kavruluyor

Dünya genelini etkisi altına alan sıcak hava bunaltıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü, “Dünya, daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalı” uyarısında bulundu.

Kuzey yarım küre başta olmak üzere dünya genelini etkisi altına alan sıcak hava dalgaları, küresel ortalamanın üzerinde en sıcak günlerin yaşanmasına ve ulusal sıcaklık rekorlarının görülmesine yol açarken; Dünya Meteoroloji Örgütü, “Dünya, daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalı” uyarısında bulundu. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), son dönemde özellikle kuzey yarım kürede ve dünya genelinde etkili olan aşırı sıcaklarla ilgili uyarılarda bulunuyor. İspanya tarihinin en sıcak temmuz aylarından birini geçirdi. 17-20 Temmuz’da Afrika sıcaklarının etkisi altında kalan İtalya, şu ana kadar bu yılın en sıcak dönemini geçirdi.

YUNANİSTAN’DA SON 10 YILIN EN SICAK YAZI

Yunanistan’da etkisini termometrelerde 40 derece ile göstermeye başlayan yeni sıcak hava dalgasının ise 24 Temmuz’a kadar devam etmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, ülkede son 10 yılda sıcaklığın 37 derecenin üzerinde olduğu süre neredeyse üç katına çıktı. Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) 38,8 santigrat derece ile ülkede bu yılın en yüksek sıcaklığını 15 Temmuz Cumartesi günü kaydetti. Asya’da hissedilen sıcaklıklar rekor seviyelere çıktı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da sıcaklık 50 dereceye kadar yükseldi.