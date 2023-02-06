Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Korkunç sarsıntı birçok şehirde hissedildi. 10 şehre bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var. Türkiye'ye dünyadan destek mesajları yağıyor.

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Depremle uyanan Türkiye

Beyaz Saray, sabah saatlerinde açıklama yaptı. Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) dâhil federal hükümet ortaklarına, Türkiye ve Suriye’de depremden en fazla etkilenen bölgelere yapılabilecek yardımları değerlendirme talimatı verdi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin deprem sonrası bölgeden gelen haberler nedeniyle son derece endişeli olduğu belirtildi.

AB’den kurtarma ekipleri

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’ye gönderilen arama ve kurtarma ekiplerinin yola çıktığı bildirildi.

Finlandiya’dan mektup

Depremle ilgili bir açıklamada Finlandiya’dan geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin Cumhurbaşkanı olan Sauli Niinistö’nün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup gönderdiğini belirtti. Yapılan açıklamanın devamında ise başsağlığı ve taziye dilekleri yer aldı.

Dost Türk halkının yanındayız

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, ‘dost’ Türk halkına mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazır olduklarını söyledi. Zelenskiy, Twitter hesabından “Türkiye’deki depremin sonucunda yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği ve yaralandığı haberleriyle şok oldum. Kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileklerimizi sunuyoruz. Şu anda dost Türk halkının yanındayız ve gereken yardımı sağlamaya hazırız” dedi.

NATO seferber oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas halinde olduklarını açıkladı. Stoltenberg, “Korkunç depremin ardından müttefikimiz Türkiye ile tam dayanışma içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temas halindeyim. Müttefikler şu an yardım için seferber oldu” mesajını paylaştı.

Almanya: Yardıma hazırız

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “Türkiye ve Suriye’den korkunç haberlerle uyandık. Düşüncelerim, hem bu korkunç depremde hayatını kaybedenlerin aileleri hem de hâlen akrabaları, dostları ya da komşuları için endişelenen herkesle birlikte. Ortaklarımızla birlikte hızlı bir şekilde yardım sağlayacağız” dedi.