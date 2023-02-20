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20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

'Durum 4-5 kat daha kötü'

20 Şubat 2023, Pazartesi 17:00
Gaziantep’in Nurdağı ilçesine “Koordinatör Vali” olarak atanan Şırnak Valisi Osman Bilgin’in, ilçedeki depremzedelere “Durum açıklanandan 4 belki 5 kat daha kötü” dediği video ortaya çıktı.

Nurdağı'ndan dron görüntüleri

 

Konuşmasının yer aldığı ve sosyal medyada yayılan videoda Bilgin, “Kusura bakmayın belki geç geldik ama durum gördüğünüzden, bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan üç, dört belki beş kat daha kötü” diyor.

Vali konuşmasında, “Dolayısıyla gördüğünüz İstanbul veya Erzincan depremi... Hiçbirine benzeyen bir deprem değil. Şehirler haritadan silindi, yeni haritalar oluşturulacak. Devlet olarak, devletin görevlileri olarak geç gelmişsek sizden özür diliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Haber Merkezi

 

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