Durum hâlâ içler acısı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en ağır hasar alan yerlerin başında Gaziantep’in Nurdağı ilçesi geliyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın aldığı kararla Nurdağı şehir merkezinin tamamı yıkılacak. Kendisi de Nurdağılı olan CHP Milletvekili İrfan Kaplan, ilçedeki son durumu anlattı. Depremde 26 yakınını kaybeden Kaplan, doğup büyüdüğü köy olan Gedikli’de taş üstünde taş kalmadığını söyledi. Depremin üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen temel ihtiyaçların hala giderilemediğini belirten Kaplan, “Durum içler acısı. Hâlâ çadırı olmayan depremzedeler var. Konteynerler oldukça yetersiz. Su ve hijyen malzemesi ihtiyacı çok fazla. Bir kere temiz su bulmak lüks. Depremzedeler banyo yapamamaktan ve temiz suya ulaşamamaktan şikayetçi” diye konuştu. Haber Merkezi

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