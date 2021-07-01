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1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Durumu ağırlaşan Özdoğan hapse girmesin

01 Temmuz 2021, Perşembe
Yargıtay, Gülen yapılanmasıyla ilgili soruşturmalar kapsamında hakkında hapis cezası istenen kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın dosyasını onayladı. Muhalefet hasta hükümlülerin cezalarının infazının tedavi sonrasına ertelenmesini istiyor.

Türkiye’de, siyasî muhalefetin ve insan hakları örgütlerinin ısrarına karşın Adalet Bakanlığı ağır hastalar için ceza infazının durdurulması ya da ertelenmesi yönünde adım atmıyor. Ancak bu adımı bekleyen hem dışarıda hem de cezaevinde binlerce insan var. “Önce tedavi” diyen kanser hastalarından biri de Ayşe Özdoğan. Yargıtay, Gülen yapılanmasıyla ilgili soruşturmalar kapsamında hakkında hapis cezası istenen kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın dosyasını onayladı. Bu arada Özdoğan’ın durumunun ağırlaştığı bildirildi. DW Türkçe’nin haberine göre, terör örgütü üyeliğiyle suçlanan ve hapis cezası alan Özdoğan, Maxciller sinüs kanseri. Sol üst çenesi, dişleri, elmacık kemiği, tükürük bezleri alındı ve şimdi önünde dört ameliyatı daha varken cezaevine girmek istemiyor. Ana muhalefet partisi CHP, hükümetin Özdoğan gibi onlarca kişinin sesini duymadığını belirtiyor.

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