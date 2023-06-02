Dürüst gazeteciler baskılara boyun eğmeyecek

Gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye’yi yönettikleri 21 yılda ülkeyi basın özgürlüğünde dünyanın en alt sıralarına düşüren AKP’nin Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sürecinde basın üzerinde uyguladığı baskı ve kısıtlamalara dikkat çekti.

Yeni dönemin de demokrasi ve özgürlükler açısından sıkıntılı geçeceğini söyleyen Çakırözer, “Kampanya döneminde muhalefet partileri ve onların Cumhurbaşkanı adayları, iktidar partisi AKP ve Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan karşısında başta devlet televizyonu olmak üzere basın kuruluşlarında eşit ve adil temsil imkanı bulamazken, seçim gününde dahi gazeteciler darp edildi, gözaltına alındı. Birçok televizyon kanalı hakkında da seçim yayınları gerekçe gösterilerek cezai işlem için inceleme başlatıldı” dedi. Çakırözer, “AKP’nin Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü alanındaki baskı ve sindirme politikalarına karşı halkın haber alma hakkı için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Habercilik görevini en zor şartlar altında yürüten dürüst gazeteciler de bu baskılara asla boyun eğmeyeceklerdir” diye konuştu. Ankara - Mehmet Kara

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