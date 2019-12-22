Düşmana benzeyince kaybedersiniz

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın hukuksuzluk icat ettiğini söyleyerek, Aliya İzzet Begoviç’in ‘Düşmana benzediğinizde kaybedersiniz’ sözünü hatırlattı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yaptı. 2020 Bütçe görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul son oturumunda konuşma yapan Genel Başkan Uysal, bütçe görüşmelerinin kutuplaşma çerçevesinde ilerlemesini eleştirerek “Bugün buradaki değerlendirmeler, “kutuplaşma”, “demokratik tavır alanlarının daralması”, “bir doğruyu bin türlü yalanlayabilme sanatı”, “bir yanlışı bin türlü savunabilme sanatı” olarak da ifade edilebilecek çerçevede sürüyor. Nitelikli değerlendirmeleri, müzakereleri de beraberinde maalesef yapamıyoruz” dedi.

Moğol istilAsından sonra en büyük yağma

Uysal, Bir siyasî parti olarak 6-7 yıldır büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduklarını söyleyerek, şunları anlattı: “Dışişleri Bakanlığının yanındaki Genel Merkezimiz; Moğol istilâsından sonra Ankara’nın uğradığı en büyük yağma teşebbüsüne muhatap kalmıştır. Bir kişinin tasarruflarıyla, zamanın Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2014 seçimleri öncesinde, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Mansur Yavaş’ın partimizden aday olacağıyla ilgili kamuoyuna birtakım beyanlar düşünce, bir gece ansızın partimizin bulunduğu alanın imarını değiştirerek her zamanki oyununu oynadı. Mahkemeye gittik, idarî mahkeme “lehimize karar” verdi. Yeniden Büyükşehir Meclisi’ne başvurduk. Bu defa da kanunun arkasından dolanarak yeni bir karar ihdas etti; öncesinde “idari alan” ilan ettiği genel merkez binasının bulunduğu alanı, sonrasında “kültürel, sosyal idarî alan” ilân ederek yeniden mahkemeye gitmemizin yolunu açtı. Yeniden mahkemeye gittik, iptal edildi bu hukuksuzluk.”

Sistematik hukuksuzluk

“Bu dönem Büyükşehir Belediyesine başvurarak bu hukuksuzluğun giderilmesini, kanunla beraber tescillenmiş yargı kararının uygulanmasını talep ettik” diyen Uysal şöyle devam etti: “Ancak meselenin gerçekte “Melih Gökçek” olmadığını, Melih Gökçek’i bile arar hâle geldiğimizi, “sistematik hukuksuzluk icat eden bir siyasî aklın devrede olduğunu” gördük. Bu sefer de Genel Merkezimizin bulunduğu alan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluk iktidar partisinin elinde olması hasebiyle, “sanayi depolama alanı” ilân edildi. Tekrar altını çizmek istiyorum; sanayi depolama alanı; yeni bir hukuksuzluğu icat etti. Bu hususu Sayın Başkan veto etti. Yeniden Komisyona gitti. Genel Sekreterinden bakanlarına, Cumhurbaşkanlığına varıncaya kadar AK Parti’nin ilgililerine iletmemize rağmen bu hukuksuzlukta ısrarlarını gördük.”

Hak dâvâsını kaybettiniz

İktidara Aliya İzzet Begoviç’in sözlerini hatırlatan Uysal, şunları söyledi: “Bugün Akif’in 146’ncı doğum yıl dönümü. Açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki siyasî heyet olarak, siyasi itikadınız, iddia ettiğiniz değerler, bayraklaştırdığınız değerler dolayısıyla Aliya İzzetbegoviç ve Âkif’i anlasanız yeter kanaatindeyim. İzzetbegoviç “Düşmana benzediğinizde kaybedersiniz” diyor. Evet, hukuksuzluk icat etmek noktasında maalesef Türkiye’ye kötü bir miras bırakmış FETÖ’cülerin usûlünü bugün kendinizin dışındaki insanlara uygular hâle geldiğinizi görüyorum. İtikatta Müslüman ve demokratsınız. ama amelde baktığınızda, icra ettiğiniz gerçek; hukuksuzluk, yolsuzluk. Tam projeyle bütünleşecek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bir Grup Başkan Vekiliniz var, adı da Mümin. Mümin olmak; elinden, dilinden emin olmaktır. Bütün bu bayraklaştırdığınız değerlerle beraber maalesef hak dâvâsını kaybettiniz, hukuk dâvâsını kaybettiniz, eninde sonunda iktidarı da kaybedeceksiniz.”

HABER: NURSEZA OKUR

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