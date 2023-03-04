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4 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Duvarlar, kayıp ilanlarıyla dolu

04 Mart 2023, Cumartesi 01:50
DEPREMZEDE, DİRİ YA DA ÖLÜ OLARAK ULAŞAMADIĞI YAKINLARINI AYAKtA KALAN DUVAR VE DİREKLERE ASTIĞI İLANLARLA ARIYOR.

“NE DİRİMİZE, NE ÖLÜMÜZE ULAŞABİLDİK”

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’ın sokaklarında sağlam kalan duvar ve direkler kayıp ilanlarıyla dolu. “Ne dirimize ne ölümüze ulaşabildik” diyen depremzedeler üzgün ve tepkili bir şekilde kayıplarını arıyor.

ÖLÜ SAYISI AÇIKLANANDAN ÇOK FAZLA

Toplam kayıp sayısının binlerce olduğu, çoğunun parçalarının enkaz kaldırma çalışmaları sırasında molozlar arasına karıştığını ileri süren depremzedeler, bu sebeple ölü sayısının açıklanandan katbekat fazla olduğunu dile getiriyor.

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Duvarlar kayıp ilanlarıyla doldu

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’ınsokaklarında sağlam kalan duvar ve direkler kayıp ilanlarıyla dolu.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin bir ayı geride bırakmasına 3 gün kaldı. Yıkımın yaşandığı kentlerde enkaz kaldırma ve yaraları sarma çalışmaları devam ediyor. Resmi açıklamalara göre depremde yaşanan can kaybı 45 bin 98.

Ancak bu rakamın gerçekleri yansıtmadığını düşünenler çok sayıda kişi bulunuyor. İlk günlerde paylaşılan onbinlerce kayıp ilanlarındaki kişilerin çok azına ulaşılaşıldığı belirtiliyor. Aranan bazı kişiler hastanelerde bulundu, bazılarının ise DNA incelemeleri sonucunda yaşamını yitirdikleri belirlendi. Binlerce kişinin ise akıbeti hala belirsizliğini koruyor. Depremin büyük yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay’ın sokaklarında sağlam kalan duvar ve direkler kayıp ilanlarıyla dolu. Pek çok depremzede yakınlarına ulaşmadıkları iddiasında bulunuyor.

Ümitler tükendi

Yalnızca Rönesans Rezidans’ta yaşayan 80’i aşkın kişiye ne olduğu bilinmiyor. Toplam kayıp sayısının binlerce olduğu, çoğunun parçalarının enkaz kaldırma çalışmaları sırasında molozlar arasına karıştığı ileri sürülüyor. Bu nedenle ölü sayısının açıklanandan katbekat fazla olduğunu dile getirenler oluyor. Açıklanan kayıp sayısının gerçeği yansıtmadığını ifade edenlerden biri de Antakyalı avukat Mehmet Ali Gümüş. Yaşananlar karşısında hem üzgün hem öfkeli olduğunu aktaran Gümüş, kayıpları arama hususunda bile artık ümitlerinin tükendiğini söylüyor.

Ölü sayıları çok daha fazla

Mehmet Ali Gümüş’e göre ölümlere ilişkin açıklanan 45 bin sayısı da çok eksik. Kendi doğup büyüdüğü apartmanın yıkıldığını, oradan hiçbir kişinin sağ çıkmadığını söyleyen Gümüş, “Tek bir binada bile onlarca kişi yaşamını yitirmişken, Antakya genelindeki sayının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanıyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, Hatay Defne’de yaşayan Ümit Rende ise Depremde 40’ı aşkın akrabasını yitirdiğini söylüyor. Rende, gerçek ölü sayısının 150 bin civarında olduğunu düşünüyor. 3 gün boyunca kimsenin Defne’de bulundukları yere gelmemesine tepki gösteren Rende, “En çok devletin yanımızda olmamasından dolayı üzgünüz” diyor.

Haber Merkezi

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