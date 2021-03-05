Son açıklanan kararlarla Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kalktığı için o gün gazetemizin kâğıt baskısı yapılacak; yasağın sürdüğü Pazar günkü sayfalarımızın yayınına ise yeniasya.com.tr’de E-GAZETE şeklinde PDF formatıyla devam edilecek.

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