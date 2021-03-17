Üstad Bediüzzaman Said Nursî'nin 61. vefat yıldönümü vesilesiyle özel sayı olarak çıkaracağımız 23 Mart gazetemiz için taleplerinizi 20 Mart Cumartesi akşamına kadar 0 (531) 609 65 56 no'lu telefona bildirmenizi rica ediyoruz.

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