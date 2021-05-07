07 Mayıs 2021, Cuma 01:00
HAFTA SONU kısıtlamalardan dolayı gazetemizin kâğıt baskısı yapılmayacak.
Sayfalarımızın yayınına yeniasya.com.tr’de E-GAZETE şeklinde PDF formatıyla devam edilecek.
Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.