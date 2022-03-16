16 Mart 2022, Çarşamba
Üstad Bediüzzaman’ın 62. vefat yıldönümü vesileyle 23 Mart Çarşamba günü çıkacak özel sayımız için taleplerinizi bekliyoruz.
ABONE-DAĞITIM SERVİSİ
TEL: 0 (531) 609 65 56
Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.