9-10-11-12 Temmuz (Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı) Kurban Bayramı günlerinde gazetemizin kâğıt baskısı yapılmayacak ve PDF sayfaları olmayacak.

Bayram günlerinde haber yayınımız yeniasya.com.tr adresinde devam edecek. Okurlarımızın bilgisine sunuyoruz.

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