Düzce'deki deprem sebebiyle Sakarya'daki 45 yapıda hasar oluştu

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin hissedildiği Sakarya'da 45 yapıda hasar tespit edildiği bildirildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte deprem sonrası 82 yapıyla ilgili hasar ihbarı alındığını belirtti. Bu yapıların tamamında ekiplerce inceleme yapıldığı bilgisini paylaşan Kaldırım, "37 yapının hasarsız, 41 yapının az hasarlı, 1 yapının orta hasarlı ve 3 müstakil konutun (kırsal alanda) ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir." ifadesini kullandı. AA

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