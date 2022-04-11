Düzensiz göç hareketliliği arttı

Son günlerde göçmenlerin kamyon ve tır kasalarına saklanarak TÜRKİYE’YE kaçak yollarla girmeye çalıştıkları olayların sayısının artması dikkati çekiyor.

Türkiye’de havaların ısınmaya başlamasıyla düzensiz göçmen hareketliliği artmaya başladı. Bu yılın ilk üç ayında Van’da 4 bine yakın, Bitlis’te ise binden fazla düzensiz göçmen yakalanırken, son günlerde göçmenlerin kamyon ve tır kasalarına saklanarak ülkeye kaçak yollarla girmeye çalıştıkları olayların sayısının artması dikkati çekiyor. Ağrı’da geçen hafta sonu bir kamyonda 113 düzensiz göçmen, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde de geçen hafta tır kasası içerisinde 129 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Van’da ise yılın ilk üç ayında 4 bine yakın düzensiz göçmen ve 402 organizatörü yakalandı. Bu arada İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısında, son bir yılda 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalandığını duyurdu. Haber Merkezi

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