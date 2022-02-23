DW ve VOA yargıya gidiyor

Amerika’nın Sesi (VOA), DW Türkçe ve Euronews haber kuruluşları, RTÜK’ün talep ettiği lisans başvurusunda bulunmayacağını belirterek, konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Amerika’nın Sesi (VOA), DW Türkçe ve Euronews haber kuruluşlarına lisans zorunluluğu getirmesiyle ilgili kararını 21 Şubat günü internet sitesinde yayınlaması sonrasında VOA tarafından yapılan açıklamada karara yasal yollardan itiraz edileceği bildirildi. VOA Tüzüğü’nün kurumun ürettiği muhtevanın sansürlenmesine izin vermediği vurgulanan açıklamada ‘‘Editoryal kararlarımızın her zaman en yüksek profesyonel gazetecilik standartlarına göre verilmesi gerekir. Dolayısıyla Amerika’nın Sesi, bir denetçinin muhteva sansürleme veya kaldırma yönündeki talimatlarına uyamaz; Amerika’nın Sesi böyle bir sansüre tabi olmayı kabul edemez’’ denildi. DW, RTÜK’ün talep ettiği lisans başvurusunda bulunmayacağını belirterek, konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 166

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.