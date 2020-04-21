e-gazeteye yoğun ilgi

"Evde kal, Yeni Asya oku" parolasıyla başlattığımız "bir ay ücretsiz e-gazete" kampanyamız büyük ilgiyle karşılandı...

Duyurularımız devam ediyor

Yenİ Asya ailesi olarak #Covid19 tedbirleri kapsamında #Evdekal'an herkese 'bir ay boyunca e-gazete hizmeti'ni ücretsiz hediye ediyoruz. Bu hizmetin herkese duyurulup ulaşması için gazetemizde ve sosyal medya kanal-larımızda başlattığımız yayınlarımız devam ediyor.

Nasıl üye olacaksınız?

Kampanyadan yararlanmak için www.yeniasya.com.tr/e-gazete linkine tıklayarak üye olmanız gerekiyor. Hiçbir şart olmadan linkten abonelik işlemlerini tamamlayan herkesin bir ay ücretsiz e-gazete aboneliği hesaplarına otomatik olarak tanımlanmış olacak.

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#EvdeKalTürkiye, e-gazete’ni oku

Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın, “Yeni Asya ailesi olarak #Covid19 tedbirleri kapsamında #Evdekal’an herkese ‘bir ay boyunca e-gazete hizmeti’ni ücretsiz hediye ediyoruz” dedi.

Bütün dünyayı etkileyen yeni tip Koronavirüsü (COVID-19) ülkemizi de etkiledi. Hastalığın yayılmaması adına gerek uygulanan sokağa çıkma yasakları gerekse insanlarımız evlerinden çıkmamaları gazeteye ulaşılmasında sıkıntı meydana getirdi. Alınan tedbirlere rağmen gazete dağıtımında aksaklıklar aşılamadı. Haliyle bu durum gazetemizi de olumsuz etkiledi. Bu ortamda, tekrar tekrar vurguladığımız gibi, gazetemize çok daha farklı bir hassasiyetle sahip çıkmamız gerekiyor. Hem basılı, hem de e-gazeteye...



Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın; gazetesine evden çıkmadan kolaylıkla ulaşmak isteyen herkese yeni bir çağrı yaptıklarını ifade ederek; “Biz de #EvdeKalTürkiye kampanyasına ciddî manada destek vermek adına büyük bir kampanyaya imza atıyoruz. Yeni Asya ailesi olarak #Covid19 tedbirleri kapsamında #Evdekal’an herkese ‘bir ay boyunca e-gazete hizmeti’ni ücretsiz hediye ediyoruz. Bu hizmetin herkese ulaşması için Yeni Asya gazetesinde ve Yeni Asya sosyal medya kanallarında duyurularımız başlamış durumda. Vatandaşlarımız konuyla ilgili geniş bilgiyi tanıtım görsellerimizden rahatlıkla edinebilirler” dedi.

KAMPANYAYA KATILIM NASIL OLACAK?

Kampanyaya katılımın çok kolay olduğunu vurgulayan Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın, “Bunun için www.yeniasya.com.tr/e-gazete linkine tıklayarak üye olmanız gerekiyor. Hiçbir şart olmadan linkten abonelik işlemlerini tamamlayan bütün vatandaşlarımızın 1 ay ücretsiz e-gazete aboneliği hesaplarına otomatik olarak tanımlanmış olacak. Vatandaşlarımız daha geniş bilgi edinmek için Pazarlama departmanımızın kurumsal WhatsApp hattıyla da (0545 599 54 92) iletişim kurabilirler. Kampanyamızın 30 Mayıs’a kadar süreceğini de hatırlatmış olalım” ifadelerini kullandı. #EvdeKalTürkiye kampanyamıza destek olmak için abone olalım, herkese duyuralım.

İstanbul - Yeni Asya

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Dağıtım sorunu yine çözülmedi

Hastalığın yayılmaması adına uygulanan sokağa çıkma yasakları ve insanların evlerinden çıkmamaları gazeteye ula-şılmasında sıkıntı meydana getirdi. Alındığı söylenen tedbirlere rağmen gazete dağıtımında aksaklıklar aşılamadı.