"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

e-gazeteye yoğun ilgi

21 Nisan 2020, Salı
"Evde kal, Yeni Asya oku" parolasıyla başlattığımız "bir ay ücretsiz e-gazete" kampanyamız büyük ilgiyle karşılandı...

Duyurularımız devam ediyor

Yenİ Asya ailesi olarak #Covid19 tedbirleri kapsamında #Evdekal'an herkese 'bir ay boyunca e-gazete hizmeti'ni ücretsiz hediye ediyoruz. Bu hizmetin herkese duyurulup ulaşması için gazetemizde ve sosyal medya kanal-larımızda başlattığımız yayınlarımız devam ediyor.

Nasıl üye olacaksınız?

Kampanyadan yararlanmak için www.yeniasya.com.tr/e-gazete linkine tıklayarak üye olmanız gerekiyor. Hiçbir şart olmadan linkten abonelik işlemlerini tamamlayan herkesin bir ay ücretsiz e-gazete aboneliği hesaplarına otomatik olarak tanımlanmış olacak.

***

#EvdeKalTürkiye, e-gazete’ni oku

Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın, “Yeni Asya ailesi olarak #Covid19 tedbirleri kapsamında #Evdekal’an herkese ‘bir ay boyunca e-gazete hizmeti’ni ücretsiz hediye ediyoruz” dedi.

 

Bütün dünyayı etkileyen yeni tip Koronavirüsü (COVID-19) ülkemizi de etkiledi. Hastalığın yayılmaması adına gerek uygulanan sokağa çıkma yasakları gerekse insanlarımız evlerinden çıkmamaları gazeteye ulaşılmasında sıkıntı meydana getirdi. Alınan tedbirlere rağmen gazete dağıtımında aksaklıklar aşılamadı. Haliyle bu durum gazetemizi de olumsuz etkiledi. Bu ortamda, tekrar tekrar vurguladığımız gibi, gazetemize çok daha farklı bir hassasiyetle sahip çıkmamız gerekiyor. Hem basılı, hem de e-gazeteye...

Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın; gazetesine evden çıkmadan kolaylıkla ulaşmak isteyen herkese yeni bir çağrı yaptıklarını ifade ederek; “Biz de #EvdeKalTürkiye kampanyasına ciddî manada destek vermek adına büyük bir kampanyaya imza atıyoruz. Yeni Asya ailesi olarak #Covid19 tedbirleri kapsamında #Evdekal’an herkese ‘bir ay boyunca e-gazete hizmeti’ni ücretsiz hediye ediyoruz. Bu hizmetin herkese ulaşması için Yeni Asya gazetesinde ve Yeni Asya sosyal medya kanallarında duyurularımız başlamış durumda. Vatandaşlarımız konuyla ilgili geniş bilgiyi tanıtım görsellerimizden rahatlıkla edinebilirler” dedi. 

KAMPANYAYA KATILIM NASIL OLACAK?

Kampanyaya katılımın çok kolay olduğunu vurgulayan Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın, “Bunun için www.yeniasya.com.tr/e-gazete linkine tıklayarak üye olmanız gerekiyor. Hiçbir şart olmadan linkten abonelik işlemlerini tamamlayan bütün vatandaşlarımızın 1 ay ücretsiz e-gazete aboneliği hesaplarına otomatik olarak tanımlanmış olacak. Vatandaşlarımız daha geniş bilgi edinmek için Pazarlama departmanımızın kurumsal WhatsApp hattıyla da (0545 599 54 92) iletişim kurabilirler. Kampanyamızın 30 Mayıs’a kadar süreceğini de hatırlatmış olalım” ifadelerini kullandı. #EvdeKalTürkiye kampanyamıza destek olmak için abone olalım, herkese duyuralım.

İstanbul - Yeni Asya

***

Dağıtım sorunu yine çözülmedi

Hastalığın yayılmaması adına uygulanan sokağa çıkma yasakları ve insanların evlerinden çıkmamaları gazeteye ula-şılmasında sıkıntı meydana getirdi. Alındığı söylenen tedbirlere rağmen gazete dağıtımında aksaklıklar aşılamadı. 

Okunma Sayısı: 1300
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ramazanda alınan tedbirlere dikkat

    Lufthansa devletlerden yardım isteyecek

    Mesut Özil'den ramazan mesajı

    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

    DSÖ: Türkiye'deki vaka sayısı dengeleniyor

    6 aşının insan üzerinde klinik testleri başladı

    DSÖ uyardı: Afrika'da test sayısı artırılmalı

    Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'ta bitecek

    Avustralya'nın Melbourne şehrinde akşam ezanları hoparlörden okunacak

    Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve eşi taburcu edildi

    AB, İsrail'i 'ilhak' konusunda uyardı

    Zarif: ABD güçleri denizcilerimizi provoke ediyor

    ABD'de koronavirüs nedeniyle 1710 kişi daha öldü

    İngiltere'den ve Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür

    Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

    Merkel: Salgınla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız

    İspanya'da koronavirüsü atlatan hasta sayısı 88 bini aştı

    İran'da ölü sayısı 5 bin 481'e yükseldi

    İtalya İçişleri Bakanı: Normale dönüş zaman alacak

    THY, özel uçuşunda ay-yıldızlı tamamlandı

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Felâket çığırtkanlıklarına dikkat!
    Genel

    Cezaevinde salgın yayılıyor
    Genel

    KHK’lıya bin liralık yardım da yok
    Genel

    30’lara döndük
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Abdurrahman AYDIN

    Harika bir duâ: Namaz tesbihâtı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100. yılında TBMM
    Genel

    100 yıl sonra böyle mi olmalıydık?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hâkimiyet Selâniklilerin eline geçti (1)
    Genel

    MAZLUMDER’den rapor: Hapishanelerde büyüyen çocuklar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.