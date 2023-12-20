Ebrar Sitesi’nde kolon ve kirişler yetersizmiş

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 109 kişinin vefat ettiği Ebrar Sitesi B Blok’ta kolon ve kirişlerin yetersiz olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilen iddianamede 7 sanık hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istendi. Analizler sonucunda sürekli temellerin boyut açısından yeterli, zemin emniyet gerilmesi ve donatı alanı açısından yetersiz olduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, “Analizler sonucunda, kolon, perde (duvar) ve kirişlerde kesit ve donatı alanı açısından yetersizlikler tespit edilmiştir. Döşemelerin kesit ve donatı açısından yeterli olduğu analiz sonucu belirlenirken, binanın göreli kat ötelenme oranlarının yönetmelik sınır değerlerini sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca binada al burulma düzensizliği yönetmelik sınır değerlerini sağlamadığı belirlenmiştir.” ifadesi kullanıldı. Haber Merkezi

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