Eczacı mitingi 27 Kasım’da

Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) 16 Ekim’de düzenlemeyi planladığı ancak Bartın’ın Amasra ilçesinde kömür madeninde 14 Ekim akşamı meydana gelen “grizu patlaması” nedeniyle iptal edilen ‘Büyük Eczacı Mitingi’nin yeni tarihi belli oldu.

TEB, eczacıların sorunlarını anlatmak için yapacağı mitingi 27 Kasım’da gerçekleşeceğini duyurdu. Eczacıların yaşadığı sorunlara ilişkin talepleri ise şu şekilde: -İlaç Fiyat Kararnamesi’nde yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulması -Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan ilaç alım protokolünde gerçekçi iyileştirmeler yapılması -Kamuda görev yapan eczacılarımızın çalışma koşulları ve özlük haklarında hakkaniyetli düzenlemeler gerçekleştirilmesi -Hastalarımızın cebini yakan yüksek fiyat farklarının kaldırılması -İlaç yokluklarına son verilmesi. Haber Merkezi

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