Eczacılar mitinge hazırlanıyor

Türk Eczacılar Birliği, 14 yıl aradan sonra 16 Ekim tarihinde Ankara’da miting düzenleyecek.

İki eczaneden biri kapanmak üzere Mitinge 700 üyesi bulunan Kocaeli Eczacı Odası da katılım gösterecek. Eylem kararı alan Türkiye Eczacılar Birliği mitingde ‘’özlük haklarının iyileştirilmesi, kontrolsüz açılan fakülteler, ilaç yoklukları, eczacıların yok sayılması ve ekonomik sorunlar” gibi konular dile getirecek. Enflasyon çok yüksek Ankara’daki mitinge katılmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Bilal Arpacı ilaç için istenilen rakamları alırken de isterken de utandıklarını belirterek, “Ecza depolarına büyük borçlar var. Borçların sebebi; dünyada yaşanılan bir enflasyon olması. Enflasyonun Türkiye’ye yansımasını da bu sene çok net bir şekilde gördük. Ağustos ayı baz alınarak yapılan araştırmada yüzde 180 bir enflasyon söz konusu ama TÜİK’in açıkladığı rakam yüzde 80’lerde” dedi.

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