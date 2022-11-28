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28 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Eczacılar: “Tükeniyoruz”

28 Kasım 2022, Pazartesi 19:01
Türkiye Eczacılar Birliği’nin çağrısıyla Ankara’da buluşan binlerce eczacı, ‘Tükeniyoruz’ sloganıyla meydana çıktı ve ilaç sıkıntısı başta olmak üzere pek çok sorunu gündeme taşıdı.

Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) çağrısıyla 81 ilden yaklaşık 5 bin eczacı, “Dur de! Tükeniyoruz” sloganıyla başkentte kamuoyuna ve hükümete seslendi.

TEB’in davetiyle eczacı odaları üyeleri, eczacılık fakülteleri öğrencileri ve çok sayıda yurttaş, sağlık sistemindeki “döviz kuru kaynaklı ilaç sıkıntısı”, “doktor muayene ücreti ödemesini eczanede tahsil etme” gibi pek çok sorunu gündeme taşıdı. Çankaya ilçesinde Anıtpark’ta düzenlenen “Büyük Eczacı Mitingi”ne eczacı kökenli siyasetçi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile sağlık alanından hekim veya eczacı kökenli milletvekilleri de destek verdi. Eczacılar, “İlaç yokluğuna dur de”, “Eczanelerdeki ekonomik çıkmaza dur de”, “İlaç fiyat farklarına dur de” ile “Kamu eczacılarının hak kayıplarına dur de” pankartlarıyla ekonomik sorunlarına dikkat çekti. Bunun yanı sıra açılabilecek eczane sayısı ve istihdam edilebilecek eczacı sayısı sınırlı olmasına rağmen ülke genelinde yeni eczacılık fakülteleri açılmasına “Kontrolsüz açılan fakültelere dur de” pankartıyla da tepki gösterildi.

Eczanelerde ciddi ekonomik çıkmaz var

TEB Başkanı Arman Üney, mesleklerine karşı yapılan haksızlıklara karşı durmak için mitingi düzenlediklerini belirterek, salgın sürecinde kesintisiz sağlık hizmeti verdiklerini ve bu süreçte 77 eczacı, 24 eczane teknisyeni ile 2 eczacı odası personelini kaybettiklerini söyledi. Üney, Türkiye’deki 46 bin eczacıyı temsilen taleplerini sıralayarak, “İlaç yoklukları son bulsun istiyoruz. Artık daha fazla eczacılık fakültesine ihtiyacımız yok diyoruz. Kamu eczacılarını görmezden gelemezsiniz, onları yok sayamazsınız diyoruz. Kamu eczacılarına hak ettiği değer verilsin diyoruz. Eczanelerde çok ciddi ekonomik çıkmaz var. Yapılan düzenlemeler yeterli değil diyoruz. SGK ilaç alım protokolünde, yaşadığımız ekonomik darboğaza çözüm üretecek iyileştirmeler istiyoruz. İlaç fiyat kararnamesindeki güncellemeler artık bir standarda bağlansın diyoruz. Birinci basamak sağlık çalışanları olarak meslek hakkımızı istiyoruz. Herkes bilsin ki biz eczacılar, hak ettiğimiz değeri alana kadar durmayacağız. Buradan bir kez daha hep birlikte haykırıyoruz. Artık sözün bittiği yerdeyiz! Son kez alanlardan haykırıyoruz. Eczacıya hak ettiği değer verilsin diyoruz” açıklaması yaptı.

Haber Merkezi

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