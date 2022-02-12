Eczane raflarında ilaç yok

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanlığı Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nun ilaç kurunun belirleyeceği Şubat ayının 3. Haftası öncesi eczanelerde vatandaşın ilaca ulaşmakta zorluk çektiğini bildirdi.

Duvar’daki habere göre Eczacı kökenli milletvekili Bulut, “Mevcut durumda ilaçların fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru 4,57 TL. Ancak bugün güncel kur, 15 TL. Arada derin bir makas oluştu. İlaç firmaları ve depolar ilacı zamlı satmak için elindeki ilacı depolara göndermiyor. Denetimsizlik had safhada, ilaç firmaları ve depolardan ilaç kısıtlı miktarda çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı yeterli denetim yapmadığı için vatandaş eczanelerde ilaca erişemiyor. Halk sağlığı tehlike altına atılıyor. Piyasada bulunmayan ilaçlar kurun belirlenmesinin ardından birden “mucizevi” bir şekilde ortaya çıkıyor. Her fırsatta eczaneleri denetleyen Bakanlık, biraz da buraları denetlemeli” dedi. Bulut, eczane eczane gezen hasta ve hasta yakınlarının ilaç bulamadığını ve mağdur olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi