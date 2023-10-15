Eczanelerde sorunlar artıyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye genelindeki eczane sayısının 26 bin 177 olduğuna dikkat çekti.

Ancak bu kadar büyük bir eczane ağına rağmen, yaklaşık 80.000 eczane kalfa ve teknisyeni ihtiyacının karşılanamadığını belirten Gürer, “Eczacılarla görüştüm. Eczacılar bazı ilaçlara erişim sorunu yanında yeterli ve eğitimli yardımcı çalışan sorununu olduğunu anlatılar. Bu eksikliğin temel nedeninin yeterli eğitimli personel olmayışı olarak ifade ettiler. Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak isteyen eczacıların, ara elemanlarının tam anlamıyla bilimsel bir ortamda eğitilmesi ve gerekli mesleki becerilere sahip olmalarının gereklilik olduğunu belirttiler.” dedi. Gürer, “Meslek liselerinde eczacı teknisyenliği bölümlerinin açılması gerekiyor. Bu sayede öğrenciler, eczacı gözetiminde daha donanımlı bir şekilde yetiştirilebilir ve eczanelerin hizmet standartları yükseltilebilir. Bu adım, eczane personeli eğitiminin iyileştirilmesi ve halka daha iyi yardımcı olunabilmesi için atılması gereken önemli bir adım olacaktır’’ diye konuştu.

İstanbul - Mücahit Ak