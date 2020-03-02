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2 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Edirne'de göçmen hareketliliği devam ediyor

02 Mart 2020, Pazartesi 12:38
Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 100 binin üzerinde göçmenin Edirne'den Avrupa'ya geçtiğini açıklaması sonrası sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin kente gelişleri arttı.

Hem kara hem de nehir sınır hattını geçiş için kullanan düzensiz göçmenler daha çok nehir geçişlerini kullanıyor.

Sınır köylerinde yoğun düzensiz göçmen hareketliliği gözleniyor.

Tamponda bekleyenler var

Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule - Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgedekileri bekleyişi de sürüyor.

Yunanistan sınır güçlerinin sık sık göz yaşartıcı bomba ve biber gazı atmasıyla tamponda bekleyenlerin bir çoğu yakınlardaki ormanlık alana doğru yayıldı.

Geceyi buralarda geçiren 2 binin üzerinde düzensiz göçmen zor şartlarda bekleyişlerini sürdürüyor.

Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü göçmenlere 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    2.3.2020 12:55:13

    Akşam tv'lerde görünce içim acıdı.Şu kış şartlarında insanların ızdıraplı hallerinden siyasi rantla ruğruna yapılanlar insanlığa sığmıyor.Yunanlı polis-asker mültecilere hor davranıyor ve hatta malzmelerini,paralarını alıp tekrar ülkemize gönderiyorlarmış.Yahu biz sizi iyi tanıyoruz amma şu garipler size güvenerek ne duruma düştüler.Allah insaf,merhamet versin.

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