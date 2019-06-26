Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü

Edirne’nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan kapalı kasa bir ticari panelvanın kaza yapması sonucu en az 10 kişi öldü.

Artezyen Caddesi’nde meydana gelen kazada, kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın duvara çarptığı kaydedildi. Kazada en az 10 göçmenin öldüğü onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Ölen göçmenlerin uyruklarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Kazanın ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerinde incelemelerde bulunurken olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Euronews Türkçe

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