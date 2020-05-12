Eğitimde YÖK-Külliye çatışması

Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) öne çekilmesiyle ilgili soruları cevapladı.

Yusuf Ziya Özcan, daha önce tarihi Temmuz olarak açıklanan ancak sonrasında hazirana çekilen sınavla ilgili eğitimdeki çift başlılığa işaret ederek “ Bir YÖK var o çalışıyor, bir de külliyede bir grup var o çalışıyor. Bence iki grup anlaşamıyor. Sorun buradan kaynaklanıyor. Ama başka bir irade var ki onların iradelerine uymuyor” dedi. Sınav tarihinin Hazirana çekilmesinde turizm sektörünü kurtarma düşüncesinin sadece etkili olmadığını dile getiren Yusuf Ziya Özcan, “Türkiye çok büyük bir bataklığın içine girecek. Ondan kurtulmak için bir an önce normal hayata dönmeye çalışılıyor. Ama bunu 2,5 milyon öğrencinin geleceğini feda ederek yapıyorlar” yorumunu yaptı.