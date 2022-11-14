EGM: Provokatif paylaşımlar ilgili makamlara bildirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'daki 6 kişinin vefat ettiği, 81 kişinin yaralandığı patlamaya yönelik sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunduğu tespit edilen 25 hesap yöneticisinin ilgili makamlara bildirildiğini açıkladı.

'Kadın saldırganın bombayı patlatması sonucu eylemin gerçekleştiğini değerlendiriyoruz' EGM'nin yazılı açıklamasında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda 'patlama' olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir." AA

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