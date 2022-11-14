EGM: TNT kullanıldığı tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığınca, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.

EGM'den yapılan açıklamada, İstanbul İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili şunlar kaydedildi: "Olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarımızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde, saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir." AA

Okunma Sayısı: 229

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.