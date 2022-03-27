Ehliyet sınavları için kopya hazırladıkları iddia edilen 12 şüpheli tutuklandı

Konya'da, ehliyet sınavları için kopya düzeneği hazırladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 35 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince haklarında tutuklama kararı verilen 12 şüpheli cezaevine gönderilirken, 12 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. Adli işlemleri biten 11 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. Olay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ereğli ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile düzeneği temin eden iki şüphelinin 10 Mart'ta yakalanmasının ardından çalışma derinleştirilmiş, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. AA

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