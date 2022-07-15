Ehliyet ve liyakat kuralı hayata geçirilmeli

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, “Evrensel ilke olan ehliyet ve liyakat kuralı kamu yönetiminde hayata geçirilmelidir. Kamu kurumlarına personel alınması, görevin gerektirdiği ehliyet ve liyakat kuralına bağlanmalı, görevde yükselmeler için de bu kriterler geçerli olmalıdır” dedi.

BASK Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 15 Temmuz darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümü dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı. Öğretici, “15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye uçurumun kenarından dönmüştür. Evrensel ilke olan ehliyet ve liyakat kuralı kamu yönetiminde hayata geçirilmelidir. Kamu kurumlarına personel alınması, görevin gerektirdiği ehliyet ve liyakat kuralına bağlanmalı, görevde yükselmeler için de bu kriterler geçerli olmalıdır” dedi. İstanbul - Musa Aydın

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