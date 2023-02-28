11 İLDE BÜYÜK YIKIMA YOL AÇAN DEPREMLER ZATEN DERİN BİR KRİZDE OLAN EKONOMİDEKİ DENGELERİ DAHA DA BOZACAK.

TARIM VE SANAYİ ÜRETİMİ DÜŞECEK

Deprem ekonomide yol açtığı kayıpların (enkaz kaldırma, konut yapım ve onarımı, altyapı onarımı) yanında sanayi ve tarımda üretimi olumsuz etkileyecek. Tarım altyapısındaki tahribat sebebiyle arz sıkıntısından kaynaklanan yeni fiyat artışları yaşanacak.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK ARTACAK

Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre enflasyon yükselecek, hayat pahalılığı daha ileri boyutlara ulaşacak. Sanayi üretimi gerileyecek. İşsizlik artacak. İhracat azalacak. Vergi gelirleri düşecek. Bütçe açığı ve cari açık büyüyecek.

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Ekonomi daha da sarsılacak

Ekonomi yazarı Levent Gürses, depremden sonra ekonomide daha da sancılı bir dönem başlayacağını söyledi.

Ekonomi yazarı Levent Gürses, “Depremden sonra ekonomide neler olacak?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Gazete Duvar’a yazan Gürses, “11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye tarihinin en büyüklerindendi, can kaybı 44 bin 374’e ulaştı. Depremlerden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı gibi ekonomide de fazlasıyla sancılı bir sürece giriyoruz. Özellikle hayati önemde bir seçim yılı olması nedeniyle yüksek enflasyon ve yavaşlayan büyüme baskısı altındaki ekonomide dengeler daha da bozulacak” dedi.

ENFLASYON YÜKSELECEK

Gürses, “Deprem; ekonomide yarattığı kayıpların (enkaz kaldırma-hafriyat, konut yapım ve onarımı, altyapı onarımı) yanında sanayi ve tarımda üretimi olumsuz etkileyecek ve ekonomik büyümeyi düşürecek. Bu felaket; Türkiye’nin meyve, sebze, tahıl ve tohum üreten tarımsal altyapısının bir kısmını da harap etti. Bu nedenle arz sıkıntısından kaynaklanan fiyat artışları yaşanacak. Diğer yandan hem deprem bölgesinde, hem de Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde kira fiyatlarında artışlar olacak. Bu da enflasyona olumsuz yönde yansıyacak. Yeniden inşa döneminde yoğun konut üretimi de inşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle enflasyonist baskı yaratacak” ifadelerini kullandı.

İHRACAT AZALACAK, İŞSİZLİK ARTACAK

“İhracatta azalma ve işsizlikte artış ve vergi gelirlerinde azalma da depremin yaratacağı diğer olumsuz unsurlar olacak” diyen Gürses, şunları söyledi: “Zaten çökmekte olan Türk Lirası ve yüksek enflasyon aileleri ve işletmeleri geçim ve ayakta kalabilme mücadelesine sürükledi. Halen, hanelerin üçte ikisinden fazlası yiyecek ve kirayı ödemekte zorlanıyor. Ücretlerdeki artış enflasyon karşısında eridi. Dört kişilik ailenin mutfak alışverişini kapsayan açlık sınırı 10 bin 259 TL’ye çıktı. Türkiye ayrıca, kriz korkusunu artıran döviz rezervlerindeki düşüş nedeniyle bu yılın kalan bölümünde ödemesi gereken yaklaşık 185 milyar dolar dış borç ile karşı karşıya.”

Haber Merkezi