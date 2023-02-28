"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 54

Ekonomi daha da sarsılacak

28 Şubat 2023, Salı 00:31
11 İLDE BÜYÜK YIKIMA YOL AÇAN DEPREMLER ZATEN DERİN BİR KRİZDE OLAN EKONOMİDEKİ DENGELERİ DAHA DA BOZACAK.

TARIM VE SANAYİ ÜRETİMİ DÜŞECEK

Deprem ekonomide yol açtığı kayıpların (enkaz kaldırma, konut yapım ve onarımı, altyapı onarımı) yanında sanayi ve tarımda üretimi olumsuz etkileyecek. Tarım altyapısındaki tahribat sebebiyle arz sıkıntısından kaynaklanan yeni fiyat artışları yaşanacak.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK ARTACAK

Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre enflasyon yükselecek, hayat pahalılığı daha ileri boyutlara ulaşacak. Sanayi üretimi gerileyecek. İşsizlik artacak. İhracat azalacak. Vergi gelirleri düşecek. Bütçe açığı ve cari açık büyüyecek.

***

Ekonomi daha da sarsılacak

Ekonomi yazarı Levent Gürses, depremden sonra ekonomide daha da sancılı bir dönem başlayacağını söyledi.

Ekonomi yazarı Levent Gürses, “Depremden sonra ekonomide neler olacak?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Gazete Duvar’a yazan Gürses, “11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye tarihinin en büyüklerindendi, can kaybı 44 bin 374’e ulaştı. Depremlerden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı gibi ekonomide de fazlasıyla sancılı bir sürece giriyoruz. Özellikle hayati önemde bir seçim yılı olması nedeniyle yüksek enflasyon ve yavaşlayan büyüme baskısı altındaki ekonomide dengeler daha da bozulacak” dedi.

ENFLASYON YÜKSELECEK

Gürses, “Deprem; ekonomide yarattığı kayıpların (enkaz kaldırma-hafriyat, konut yapım ve onarımı, altyapı onarımı) yanında sanayi ve tarımda üretimi olumsuz etkileyecek ve ekonomik büyümeyi düşürecek. Bu felaket; Türkiye’nin meyve, sebze, tahıl ve tohum üreten tarımsal altyapısının bir kısmını da harap etti. Bu nedenle arz sıkıntısından kaynaklanan fiyat artışları yaşanacak. Diğer yandan hem deprem bölgesinde, hem de Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde kira fiyatlarında artışlar olacak. Bu da enflasyona olumsuz yönde yansıyacak. Yeniden inşa döneminde yoğun konut üretimi de inşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle enflasyonist baskı yaratacak” ifadelerini kullandı.

İHRACAT AZALACAK, İŞSİZLİK ARTACAK

“İhracatta azalma ve işsizlikte artış ve vergi gelirlerinde azalma da depremin yaratacağı diğer olumsuz unsurlar olacak” diyen Gürses, şunları söyledi: “Zaten çökmekte olan Türk Lirası ve yüksek enflasyon aileleri ve işletmeleri geçim ve ayakta kalabilme mücadelesine sürükledi. Halen, hanelerin üçte ikisinden fazlası yiyecek ve kirayı ödemekte zorlanıyor. Ücretlerdeki artış enflasyon karşısında eridi. Dört kişilik ailenin mutfak alışverişini kapsayan açlık sınırı 10 bin 259 TL’ye çıktı. Türkiye ayrıca, kriz korkusunu artıran döviz rezervlerindeki düşüş nedeniyle bu yılın kalan bölümünde ödemesi gereken yaklaşık 185 milyar dolar dış borç ile karşı karşıya.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üstün: İktidar, ne Dinin ne de Bilimin tavsiyelerine uymuş

    Hâlâ çadır bekliyorlar

    Ekonomi daha da sarsılacak

    Uysal: AKP asrın fiyaskosu

    Depremzedelerde şok ve travma devam ediyor

    Adıyaman unutulmuş

    Kızılay çadır satamaz

    Deprem bölgesindeki 144 bin 595 bina ağır hasarlı durumda

    "Bir aracı 4 parça yüklediğimi biliyorum"

    Herzog, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki saldırısını 'şiddetle' kınadı

    Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi vefat etti, 69 kişi yaralandı, 22 bina yıkıldı

    Rusya: AB'nin yeni yaptırımları 'saçma'

    Avusturya’da depremzedeler için konteyner kampanyası düzenlendi

    Brezilya'daki sel ve heyelan afetinde ölü sayısı 65'e yükseldi

    Tokat - Zile'de bir evde yangın çıktı: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Deprem bölgesi için seferberlik

    “Her şeyi ben yaparım” anlayışı bizi mahvetti

    Enkazı kaldıran biz olacağız - Deprem bölgesine özel adımlar

    California'da 126 binden fazla hane elektriksiz kaldı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    SETÖ geliyor SETÖ
    Ali FERŞADOĞLU

    28 Şubat ürünü AKP ve vasisi enkaz altında
    Faruk ÇAKIR

    28 Şubat’ın açtığı yara
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi ve diktatörlük
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ekonomi daha da sarsılacak
    Risale-i Nur'dan

    “O verdi, O aldı” deyip sabır ile şükretmeli
    Cevher İLHAN

    İktidarın depremde siyaset felâketi
    Genel

    Adıyaman unutulmuş
    Osman KOYUNCU

    ‘Siyasetle dine hizmet’ üzerine bir yorum

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.