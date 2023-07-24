Ekonomi gemisi uçuruma gidiyor

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, ekonomi gündemini Yeni Asya’ya değerlendirdi. Aydemir, “Evet, deprem sebebiyle giderlerde ciddi artışlar oldu, ancak bu Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin kaldıramayacağı bir yük değildi” dedi.

SÜMEYYE IŞIKÇI - İSTANBUL

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir ekonomi gündemini Yeni Asya’ya değerlendirdi. Aydemir, “İktidar vergi artışlarını olabildiğince deprem giderlerine bağlama eğiliminde, ancak işin gerçek yüzü öyle değil. Aleni bir çarpıtma ve duygu sömürüsü söz konusu. Evet, deprem sebebiyle giderlerde ciddi artışlar oldu, ancak bu Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin kaldıramayacağı bir yük değildi” dedi. İktidarın, Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler gerekçesiyle ‘Milli Dayanışma’ adı altında Meclise ek bütçe getirmesini ve bütçenin kabul edilmesini değerlendiren Birol Aydemir şunları kaydetti:

KENDİ NEDEN OLDUĞU SORUNLARI KARARTMA ÇABASINDA

“Brunson krizinden başlayarak, pandemi, orman yangınları, Ukrayna savaşı ve son olarak depremde iktidar bizzat kendi neden olduğu sorunları dışsallaştırma, karartma çabasında. Çözüm olarak ise kutuplaştırıcı bir varoluş söylemi üzerinden, manevi duyguların sömürüldüğü, atılan adımların millilik görüntüsü altında dokunulmaz kılındığı bir dil üretiliyor. Otoriter, hesap vermeyen ve yanlışlara gömülü her yönetimde bu örnekleri görebilirsiniz. Başkanlık Sistemi’nin ruhunda var ve yanlışlar çığ gibi büyürken dilin de sertleştiğini görüyoruz, maalesef görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. İktidar medya aracılığıyla olumsuz her politika adımını ‘hainlere’ karşı yürütülen ‘milli’ mücadele havasına sokarak gerçekleri örtüyor. Bütçe, vergiler ve daha genel anlamda ekonomi yönetiminde de söylem bu eksene çekiliyor. Çünkü yapılan muazzam yanlışlar ekonomiyi uçurumun kenarına bıraktı. Enflasyon, cari açık, bütçe problemleri, düşük sabit yatırım ve verimlilik artışları ile finans sektöründeki kırılganlıklar devam edecek. Bu hem geçmiş hatalardan, hem de yeni yönetimin kredibilite tesisinde günden günde daha da ümitsiz bir görüntü vermesinden kaynaklı.”

YÜK HALKIN OMUZUNA YIKILDI

Ak Parti tarafından geçtiğimiz yıllarda da Aralık sonuna doğru benzer tekliflerin TBMM’ye getirilerek limit üstü borçlanmaların meşrulaştırılmaya çalışıldığına dikkat çeken Aydemir, bu defa arttırılan tutarın öncekilere göre çok daha yüksek olduğunu vurguladı. Aydemir konuya ilişkin şunları aktardı: “2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yürütme organına 660 milyon TL borçlanma limiti tanımıştı; limitin 2,1 trilyon TL’ye yükseltilmesi TBMM’nin bütçe yapma yetkisini bypass ediyor. Yürütme, TBMM tarafından tanınan limitleri dikkate almadan harcama yapıyor, yasamaya karşı sorumluluklarını hiçe sayıyor. Ayrıca siyasi iktidarın son dönemde sıkça dillendirdiği istikrar programı ile bu uygulama çelişmektedir. Hiçbir ‘rasyonel’ istikrar programı, borçlanma limitini %230 oranında arttırabilecek bir uygulamayı barındırmaz. Olağandışı durumlarda, ilave harcama kalemleri ile limitin nasıl harcanacağı şeffaf biçimde açıklanmalıdır. İktidar öyle başına buyruk ve pervasız ki sadece can yakıcı vergi artışlarını tartışıyoruz. Ancak asıl neden yönetim anlayışındaki yozlaşma. Bütçenin gelir tarafında artış sağlamak üzere vergi, resim ve harçlara oldukça yüksek zamlar yapılırken harcama tarafında başıbozukluğun devam etmesi bütçe disiplini ile bağdaşmaz. Dikkat ederseniz Hazine ve Maliye Bakanlığı 16 Temmuz akşamı akaryakıt zamlarının gerekçesini açıklamaya çalışan bir tweet attı. Gerekçe ‘Deprem sebebiyle’ ifadesiyle geçiştirildiği gibi, ÖTV gibi direkt olarak halkın refahını düşüren bir vergi uygulamasının oransal olarak düştüğü için yukarı yönlü ayarlandığı gibi bir açıklama diyemeyeceğim, bahane üretilmiş. Sayın Şimşek vergi tabanını genişletmekten bahsederken yükü halkın omuzuna yıktı maalesef. Açıklamada bir de akaryakıt fiyatları dolar cinsi fiyatı gelişmiş ülkelerle kıyaslanmış ki bu vatandaşlarımızın gelirlerinin dolar karşılıklarını bu ülkelerle aynı varsaymak gibi izan sahibi kimsenin yapmayacağı, iktidarın trol hesaplarına ancak yakışan bir mazeret bulma biçimi. Rasyonel politikalara dönmek rasyonel iletişim gerektirir.”

KARAMSAR BİR DÖNEMİN AREFESİNDEYİZ

Ekonomideki sorunun çok katmanlı olduğunu kaydeden Aydemir, zam, vergi artışları ve ekonomi tablosu hakkında şöyle konuştu: “Enflasyon ve cari açık birlikte şiddetli biçimde yükseldi, aslında bu iki makro değişkeni bir arada yükseltmek zordur, ancak iktidar öylesine hatalar yaptı ki, çok ciddi riskler biriktirdik. Kamu kesimi faiz harcamaları arttı, çöp seviyesine gelen kredi notumuz deyim yerindeyse uluslararası yatırımcılara ‘uzak durun’ mesajı veriyor. Kısa vadeli borç stokumuz 162 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyesinde. Yıllıklandırılmış cari açık 60 milyar dolar. Cari açığın GSYH oranında %5 kritik seviye olarak görülür, bizde bu oran %6,6. Daha kötüsü, sermaye girişi son 5 yıllık süreçte durma noktasına geldi. Yıllık sermaye girişi şu anda 40 milyar dolar civarında, yani 20 milyar dolarlık bölümü net hata noksan ve Merkez Bankası rezervleriyle karşılıyoruz. Ekonomi gündeminin dikkatini çekmiyor, ancak rasyonel politikalara dönüş, ekipteki düzenlemeler vs sonrasında herhangi bir yol haritası duyduk mu? Hayır. Halbuki ilk iş olarak atılacak adımlar gerçekçi bir zeminde anlatılmalıydı. Genel prensiplerden bahsetmek maalesef ikna etmez, nitekim etmiyor da. Uçuruma sürüklenen bir gemi düşünün, kaptan değişti, ama rotasını tam anlamıyla hâlâ kimse bilmiyor. İki sebeple iletişim yapılamadığını düşünüyorum: Birincisi yeni yönetim sadece palyatif çözümlerle gemiyi yüzdürme niyetinde ki bu uzun vadede daha fazla maliyet demek. İkincisi ise yerel seçim öncesi Cumhurbaşkanlığı sisteminde rasyonel bir yol haritası demek, iktidarı eleştirmek demektir. Bu da maalesef bu düzende fasit daire anlamına geliyor. Uluslararası kredi derecelendirme ve finansal kuruluşlar da farkında ki hiçbir olumlu rapor, öngörü yayınlanmadı. Yeni yönetim geleceğe ilişkin pozitif bir hava oluşturamadığı sürece Körfez ziyaretlerinin geçici rüzgârı ile deyim yerindeyse magazinel bir ekonomi havası esecek demektir. Bu hava ne yağmur getirir, ne de bereket. ÖTV ve KDV artışları ile halkın vazgeçemeyeceği ürünlerden zengin yoksul demeden herkese fatura çıkarıldı. Zaten bozulan gelir dağılımının daha da kötüleştiğini göreceğiz 2023 yılında. Bu vergiler ile Temmuz’da tarihin en yüksek aylık enflasyonlarından birini görmemiz kesinleşti, hem de yönetimi değiştirilmeyen, yani ‘memnun olunan’ TÜİK tarafından ‘düzeltilmesine’ rağmen. Akaryakıt ve doğalgaz ÖTV artışları yılın geri kalanında diğer ürünlerin ulaştırma ve üretim maliyetleri üzerinden kar topu etkisiyle enflasyonu körüklemeye devam edecek. Baz etkisi de Temmuz itibarıyla tükeneceği için TÜİK ayarlı yıllık enflasyonun bile kısa süre içinde yeniden %60 bandına gelmesi olası. Reel gelirimiz eridiği için yıl sonu maaş zamları ile enflasyon sarmalının devam edeceği karamsar bir dönemin arifesindeyiz.”

BÜTÇEYİ DEPREM DEĞİL KÖTÜ YÖNETİM YIKTI

“İktidar vergi artışlarını olabildiğince deprem giderlerine bağlama eğiliminde, ancak işin gerçek yüzü öyle değil. Aleni bir çarpıtma ve duygu sömürüsü söz konusu. Evet, deprem sebebiyle giderlerde ciddi artışlar oldu, ancak Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin kaldıramayacağı bir yük değildi bu, iktidar hatalarının tamamını deprem içinde eritme gayretinde. İktidarın yanlış ekonomi politikaları sonucunda en fazla faiz ödemesi yapılan bir süreç yaşıyoruz. Geçmiş yıllarda bir yılda ödenen faiz harcamalarından daha fazlası şimdi bir ayda ödeniyor. Örneğin 2023 Mayıs ayında 102 milyar liralık faiz ödemesi yapılırken 2013-2017 arasındaki yıllarda ortalama 50 milyar liralık faiz ödemesi vardı. Popülizm ve kötü yönetim sebebiyle diğer harcamalarda da benzer artışlar var. Sonuçta tarihi bütçe açığına doğru gidiyoruz. Seçim öncesi EYT ile emekli maaşlarına yapılan düzenlemelerin etkisi 2023 için 500 milyar civarında. 2023 yılı bütçesinde öngörülen açık 660 milyar liraydı. Yılın ilk altı ayındaki açık 483 milyar lira oldu. Yapılan vergi artışları deprem harcamaları için değil, bütçe açığını kapatmak için. Yoksa harcamaların parasını ödeyemeyecek duruma düşeceklerdi. Dünya Bankası depremin doğrudan maliyetini 34 milyar dolar, dolaylı maliyetlerle birlikte ise 70 milyar olarak açıklamıştı. İktidar (Strateji Bütçe Başkanlığı-SBB) ise maliyeti 104 milyar dolar olarak açıkladı. Bölgede harcama ve imar faaliyetleri devam edecek elbette, ancak SBB raporunda sadece 7 milyar doların milli gelirdeki azalmadan kaynaklı olabileceğini ifade etti. Finansman çözümü olarak ortaya attıkları ÖTV ve KDV yükleri de reel harcama gücünü azaltarak, girdi maliyetlerini şişirerek büyümeyi yine aşağı yönlü çekecektir. Çok kötü bir yol seçildi maalesef. Yüksek miktarda mevduat sahipleri için stopaj düşünülebilirdi, servet vergisi düşünülebilirdi. Her şeyin yanında verimsiz teşviklerin hızla gözden geçirilmesi düşünülebilirdi. Ancak iktidar, halktan alıyor acısını. Milli dayanışma yine ‘halka’ düştü anlayacağınız.”