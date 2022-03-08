Ekonomi odaklı seçmen AKP’den koptu

MAK Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son seçim anketleri sonuçlarında hayat pahalılığı meselesinin uzak ara en ciddi şikâyet konusu olduğunu söyledi ve AKP’den kopuş yaşandığını anlattı.

Mehmet Ali Kulat’ın sosyal medya hesabından paylaşımları şöyle: “Hayat pahalılığı yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında uzak ara en ciddî şikâyet konusu ve ülkenin birinci çözülmesi gereken konusu olarak çıkmaktadır. Hükümetin ekonomi yönetimi de anketlere göre çok başarısız çıkmaktadır. Ancak bu durumun oy tercihlerini değiştirmeye etkisi bu konudaki şikâyetler oranında olmamaktadır. Çünkü bu anlamda ekonomi odaklı seçmen zaten Ak Parti’den önemli oranda koptu. Şimdi çekirdek seçmen kaldı, bu seçmen % 25 bandında.”

Okunma Sayısı: 192

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.