"Ekonomi Reformları'' tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan, reform çalışmasının özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunduğunu belirterek "Ekonomik reform paketimiz, Türkiye’yi geleceğe güvenle taşıyacak, somut ve çözüm odaklı politikalar içeriyor" dedi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Bu da bizim ekonomik bağımsızlığımızın inşallah değişik bir yapısının açıklanmasına vesile olacak." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası katılımcılara, büyükelçilere ve uluslararası camiaya da "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"na ilişkin kitapçıkların dağıtılacağını bildirdi. AA

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