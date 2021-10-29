Ekonomi umut vermiyor

Cumhuriyet’in kuruluşu 98. yaşına girerken, Türkiye ekonomisine ilişkin kaygılar 100. yıla doğru artıyor.

40 yıldır dünya ticaretindeki payını büyütemeyen Türkiye, G20 içinde en düşük millî gelire sahip ülke konumunda. Türkiye, 100’üncü yaşına kaygı veren ekonomik sorunlarla ilerliyor. Türk Lirası’ndaki değer kaybı, yüksek enflasyon ve işsizlik, geniş toplum kesimleri için geçim sıkıntısını artırıyor. Veriler, son 40 yılda Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı payın yerinde saydığını gösteriyor. DW Türkçe’ye konuşan ekonomistlere göre, Türkiye ekonomisi, özellikle AKP iktidarının olduğu son 20 yılda, ihtiyaç duyulan yapısal reformları hayata geçiremediği için “orta gelir tuzağı”na sıkışmış durumda.

Cin şişeden çıktı

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, Son yıllarda Türkiye ekonomisinde ciddî bir geriye gidiş olduğunu belirterek, “Tamamen belirsizliğin arttığı, yatırımcının yatırım yaparken iki kere değil beş kere düşündüğü bir döneme gelmiş durumdayız. Çünkü önünü göremiyor artık. Üç ay sonrasını, altı ay sonrasını göremiyor” dedi. Yakın gelecekte başta enflasyon olmak üzere, ekonomideki sıkıntıların artacağını vurgulayan Yılmaz, “Şu anda Türkiye’de cin şişeden çıkmış durumda. Enflasyon cini şişeden çıktı. Gelecek yıl enflasyonda yüzde 20’leri mumla arayacağız. Çünkü kur artıyor.”

Haber Merkezi