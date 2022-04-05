TÜİK’İN TÜFE’DE YÜZDE 61.14, ÜFE’DE YÜZDE 114.97 OLARAK AÇIKLADIĞI RAKAMLARLA ENFLASYON SON 20 YILIN ZİRVESİNDE.

TÜİK: 61.14 - ENAG: 142.63

ELEKTRİK VE GAZ ÜRETİMİ YÜZDE 228.94

Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), yıllık enflasyonu yüzde 142.63 olarak hesapladı. TÜİK’e göre yıllık ÜFE elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 228.94, su temininde yüzde 42.34 arttı.

ULAŞTIRMA YÜZDE 99 ZAMLANDI

TÜFE’de artışın en yüksek olduğu ana gruplar, yüzde 99.12 ile ulaştırma, yüzde 70.33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69.26 ile ev eşyası olarak belirlendi. TÜİK rakamlarıyla, enflasyonun en yüksek olduğu 7 ülkeden biriyiz.

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Ekonomi yerine enflasyonu uçurdular

Başkanlık sistemiyle “uçacağız” diyen iktidar ve “ekonomist” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçura uçura enflasyonu uçurdu. TÜİK rakamları yıllık enflasyonu % 61,14 açıklarken, Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) araştırması ise%142.63 olduğunu ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart ayı enflasyonu beklenenin üzerinde çıktı. Mart ayında tüketici fiyatları (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 5,46 arttı. Böylece yıllık enflasyon 20 yılın zirvesine çıkarak, yüzde 61,14 oldu. Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) araştırmasına göre ise, Mart ayı enflasyonu yüzde 11,93, yıllık enflasyon yüzde 142.63 olarak ortaya konuldu. Bu arada, TÜİK rakmaalarına göre, Yurt içi üretici fiyatları da (Yİ-ÜFE) aylık bazda yüzde 9,19 yükselirken, Aralık 2021’e göre yüzde 29,31, geçen yılın Mart ayına kıyasla yüzde 114,97 arttı.

Son 20 yılın zirvesi

Türkiye’de Mart ayında yıllık bazda yüzde 61,14 artan enflasyon, bir kez daha son 20 yılın en yüksek seviyesini gördü. TÜİK verilerine göre, enflasyon aylık bazda ise yüzde 5,46 oldu. Rakamlar, ekonomistlerin aylık yüzde 5,30, yıllık yüzde 60,90 beklentisinin üzerine çıktı. Enflasyonda 20 yılın zirvesini işaret eden artışlara göre, mart ayında tüketici fiyatı endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 61,14 arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı mart ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,84 ile konut ve yüzde 2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,29 ile ulaştırma, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 6,04 ile lokanta ve oteller oldu. Mart 2022’de, endekste kapsanan 409 maddeden, 69 maddenin ortalama fiyatında düşüş olurken. 27 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 313 maddenin ortalama fiyatında ise artış görüldü.

İstanbul - anka

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Hiperenflasyona gidiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 61,14 ve Mart ayı enflasyonunun ise yüzde 5,46 olarak açıklanmasını değerlendirdi.

Ağbaba, “Adım adım hiperenflasyona gidiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyoruz” düşüncesini dile getirdi. Ağbaba “Resmi enflasyon oranı yüzde 61 ile 20 yıllık rekor devam ediyor. Üretici fiyat endeksi ise Mart 1995 ten itibaren en yüksek seviyede” diye kaydetti.