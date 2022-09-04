Ekonomide, hukukta, demokraside... Bu tablo ile mi en üst lige çıktık?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN “TÜRKİYE’NİN DÜNYANIN EN ÜST LİGİNE YÜKSELDİĞİ” SÖZLERİNİ, YAYINLANAN ULUSLARARASI ARAŞTIRMA VE RAPORLAR RED EDİYOR.

EKONOMİDE SON SIRALARDAYIZ

DÜNYA Bankası’nın hazırladığı listeye göre Türkiye millî gelirde 74. sırada. OECD’nin Raporunda Türkiye yılsonunda OECD ülkeleri arasında % 72 enflasyonla zirvede olacak. En yüksek faizle G-20 ülkeleri arasında ikinci.

HUKUK VE DEMOKRASİDE LİGDEN DÜŞTÜK

Türkiye “Sefalet Endeksi”nde de dünya birincisi. Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 139 ülke arasında 117’inci sırada yer alırken, Demokrasi Endeksi’nde ise, 179 ülke arasında 147’nci sırada bulunuyor.

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BU TABLO İLE Mİ EN ÜST LİGE ÇIKTIK?

Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdikleri demokrasi ve kalkınma devrimleriyle Türkiye’nin dünyanın en üst ligine yükseldiğini söyledi. Ancak ekonomiden eğitime ve enflasyona kadar rakamlar hiç de öyle demiyor.

Dış ticaret açığı yüzde 161.8 arttı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayında 10,6 milyar dolar olan dış ticaret açığı ağustos ayında 11,3 milyar dolara yükseldi.

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre Türkiye’nin ihracatı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,2 artarak 21 milyar 341 milyon dolar, ithalatı da yüzde 40,8 yükselişle 32 milyar 618 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi yüzde 28.4 artışla 53 milyar 959 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 161.8 artışla 11 milyar 277 milyon dolar olarak hesaplandı.

Gelinen durumu grafikle anlatan ekonomist Hakan Kara son 20 yılda gelişmekte olan ülkeler içinde Türkiye ekonomisinin aldığı payın yüzde 40 düştüğünü söyledi. Bu konuda IMF verilerini aktaran Kara’ya göre 2005’te Türkiye milli gelirinin gelişmekte olan ülkeler içindeki payı yüzde 5.5 iken bu rakam yıldan yıla azalarak 2021’de yüzde 2.8’e kadar düştü.

Yalova - Recep Bozdağ

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985 BİN GENÇ İŞSİZ

2022 yılı ikinci çeyrek verilerine göre, Türkiye’de yaşayan 12 milyon 38 bin gençten 5 milyon 179 bini iş gücü piyasasında ve bunların 4 milyon 194 bini çalışırken 985 bini işsiz. Gençler arasında işsizlik oranı yüzde 19 seviyesinde. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16.3, kadınlarda ise yüzde 24.3… Hem okula gitmeyip hem de istihdam piyasasında olmayan 2 milyon 736 bin genç ile işsiz 985 bin genç sayısı toplandığında 2022 yılı sonu itibariyle 3 milyon 721 gencin çalışmadığı görülüyor. Bu Türkiye’de neredeyse her 4 gençten birinin boşta olduğu anlamına geliyor.

2.7 milyon genç ne okuyor, ne çalışıyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021 yılı Haziran ayı itibariyle Türkiye’de 15-24 yaş arasındaki nüfus 12 milyon 38 bine ulaştı. Bu kişilerin 2 milyon 736 bini ise ne eğitimde ne de iş piyasasında yer alıyor. Bu gençlerin 122 bini okuma yazma bilmiyor. 1 milyon 106 bini lise altı bir okuldan, 634 bini ise liseden mezun. Sene başında bu sayının 574 bin olduğu dikkate alındığında lise mezunu olup boşta gezenlerin her geçen gün çoğaldığı görülüyor. Mesleki veya teknik lise diplomalı 500 bin genç ve yükseköğretim mezunu 373 bin genç de ne eğitimde ne de istihdamda… Boşta olan gençlerin 935 bini erkek, 1 milyon 801 bini ise kadınlardan oluşuyor.

Ya enflasyon rakamları

TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyon rakamları son dönemde yakından takip ediliyor. TÜİK verilerine göre, enflasyon temmuz ayında TÜFE’de yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60’a yükseldi. Ancak Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG), açıkladığı verilere göre ise yıllık enflasyon yüzde 176.04 oldu. Yılın başından itibaren enflasyon artışı ise yüzde 80.35 olarak gerçekleşti. Üretici enflasyonunda da rakamalar yüzde 150’lilerin üzerinde yer alıyor. Netice olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi, rakamlar hiç de en üst lige çıkmış bir ülke olduğumuza işaret etmiyor.